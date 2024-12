Das ist Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz' Liebesgeheimnis

Heidi Klum (51) hat in einem Interview mit dem Magazin Madame das Geheimnis ihrer Ehe mit Tom Kaulitz (35) verraten. Auch fünf Jahre nach ihrer Hochzeit sind das Model und ihr 16 Jahre jüngerer Ehemann noch immer verliebt wie am ersten Tag. "Er mag mich, wie ich bin", erzählt das Supermodel im Gespräch mit dem Modemagazin und zeigt damit, dass die Beziehung trotz Altersunterschied auf einer starken Basis beruht.

"Er versteht mich total, ist liebenswert. Wir können zusammen normal sein, er spielt mir nichts vor, ich muss ihm nichts vorspielen", schwärmt Heidi weiter über den Tokio Hotel-Star. Sie betont im Interview, dass Toms Energie und Spontaneität perfekt zu ihrem Lebensstil passen: "Mit 35 Jahren hat man eben mehr Energie, als wenn ich jemanden hätte, der zehn Jahre älter ist als ich. Ich bin nicht jemand, der rumsitzt, ich liebe Spontaneität." Auch Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz (35) ist ein fester Bestandteil ihres Lebens. "Ich habe ja direkt zwei geheiratet. Bill kann ich auch um Rat fragen, wenn Tom was macht, was mich nervt", lacht sie.

Die Ehe mit Tom hat auch Einfluss auf das Familienleben der vierfachen Mutter. "Seit ich mit Tom zusammen bin, sprechen wir mehr Deutsch zu Hause als früher", berichtet Heidi während des Interviews. Ihr Sohn Henry Günther Ademola Dashtu Samuel (19) besucht mittlerweile das College. Dort hat er nun auch Deutschunterricht, weshalb er sie öfter anruft, um gemeinsam Hausaufgaben zu machen. Tochter Leni (20) wiederum studiert Innenarchitektur in New York und arbeitet an ihrer eigenen Modelkarriere. "Am liebsten hätte ich alle meine Kinder zu Hause um mich herum, im Garten abhängen, sich sonnen, BBQ machen", gesteht sie. Dennoch genießt sie auch die Zweisamkeit mit Tom: "Wenn die Kids bei ihrem Vater sind, fliege ich mit Tom nach St. Barth, um am Strand zu chillen."

Getty Images Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im August 2024

