Heather Locklear schwärmt von ihrem Ex-Partner David Spade

Heather Locklear (63) hat auf einer öffentlichen Veranstaltung über ihre Gefühle für ihren Ex-Freund David Spade (60) gesprochen. Die Schauspielerin habe laut People am Freitag an der Steel City Con in Pennsylvania teilgenommen, wo sie in einem Q&A mit Fans spannende Fragen beantwortete. Dabei bezeichnete sie David als einen ihrer Lieblingsmenschen und fügte hinzu: "Ich liebe ihn so sehr." Heather und der 60-jährige Schauspieler waren 2006 kurzzeitig ein Paar, nachdem sie sich bereits 1994 bei den Dreharbeiten zu Saturday Night Live kennengelernt hatten.

Während des Q&As erzählte Heather von ihrer ersten Begegnung mit David. Sie selbst hatte die Show damals moderiert, er war als Autor tätig gewesen. Wie die Schauspielerin berichtete, habe David lustigerweise am selben Tag Geburtstag wie ihr Vater. Doch damit nicht genug: Schmunzelnd erinnerte Heather sich an den ersten Kuss zwischen sich und dem Schauspieler: "Er küsste mich und ich dachte 'Oh mein Gott, du küsst ja sogar wie mein Vater!'" Trotz ihrer Trennung 2006 blieben die beiden eng befreundet. 2007 trat Heather sogar als Gaststar in Davids Sitcom "Rules of Engagement" auf.

Für Heather, die kürzlich mit dem Film "Mormon Mom Gone Wrong: The Ruby Franke Story" auf die Bildschirme zurückkehrte, hielt 2024 eine schöne Überraschung bereit: Kurz vor dem Valentinstag verlobte sich ihre Tochter Ava Sambora (27) mit Freund Tyler Farrar.

Anzeige Anzeige

Frederick M. Brown / Getty Images Schauspielerin Heather Locklear 2007 in Pasadena

Anzeige Anzeige

Instagram / avasambora Ava Sambora und ihre Mutter Heather Locklear im Mai 2016

Anzeige Anzeige

Anzeige