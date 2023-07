Kein Grund zur Sorge? Heather Locklear strahlt beim Bummel

Besteht etwa doch kein Grund zur Sorge? In den 90er-Jahren war Heather Locklear (61) mit ihrer Rolle in der Serie "Der Denver-Clan" weltbekannt geworden. Nach ihrer Scheidung von dem Gitarristen Richie Sambora (63) ging es mit der Schauspielerin allerdings bergab: Ende 2018 war sie wegen Verdachts auf häusliche Gewalt festgenommen worden. Erst vor wenigen Tagen machten besorgniserregende Fotos der Blondine die Runde. Nun bummelt Heather strahlend mit ihrem Verlobten Chris Heisser durch die Straßen, als wäre nichts geschehen!

Paparazzi-Aufnahmen, die unter anderem Page Six vorliegen, zeigen die 61-Jährige erstmals nach dem Vorfall vor wenigen Tagen. Darauf läuft Heather gemeinsam mit ihrem Partner und ihrem Hund durch die Straßen von Los Angeles und besucht unter anderem einen Bauernmarkt. Währenddessen strahlt die Darstellerin glücklich und wirkt vollkommen unbeschwert.

Vor wenigen Tagen sah das allerdings noch völlig anders aus und Schnappschüsse versetzten die Fans der Schauspielerin in Sorge. Auf den Aufnahmen von Daily Mail ist Heather zu sehen, wie sie in Flip-Flops auf dem Sims einer Klinik balanciert und sich dabei an den Säulen festhält. Wenig später sitzt sie auf den Treppen und führt dabei offenbar Selbstgespräche.

