Nach fünf Jahren: Heather Locklears Tochter ist verlobt!

Heather Locklear (62) platzt bestimmt vor Stolz! Die vergangenen Jahre waren für die Melrose Place-Darstellerin keine leichten. Mehrere Male musste sich die Schauspielerin wegen Alkoholmissbrauchs vor Gericht verantworten. Auch 2023 sollen ihr die Suchtprobleme zu schaffen gemacht haben. Ihre größte Stütze bei alledem ist ihre Tochter Ava Sambora (26) – sie ist ihr ganzer Stolz. Und Heathers Tochter bekam nun ganz romantisch die Frage aller Fragen gestellt!

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, hat sich Ava verlobt. Demnach hielt ihr Freund Tyler Farrar am Wochenende ganz romantisch am Strand mit einem funkelnden Diamantring um ihre Hand an. Die Location soll mit unzähligen weißen Blumen umgeben gewesen sein und Ava soll den Antrag ihres Schatzes ohne zu zögern angenommen haben. Die beiden sind bereits seit fünf Jahren ein Paar.

Avas Mutter hat sich bisher noch nicht zu den Neuigkeiten geäußert – doch sie dürfte ebenfalls total happy sein. Auf Social Media schwärmt Heather regelmäßig von ihrer Tochter. Zu Avas 26. Geburtstag schrieb sie beispielsweise ganz emotional: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Lieblingsmensch. [...] Ich bin so froh, dass Gott mir zutraute, deine Mama zu sein."

Anzeige

Instagram / heatherlocklear Ava Sambora an ihrem 25. Geburtstag im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / avasambora Ava Sambora im März 2021

Anzeige

Getty Images Heather Locklear im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de