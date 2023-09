Nach angeblichem Rückfall: Wie geht es Heather Locklear?

Wie steht es um die Gesundheit von Heather Locklear (62)? In den 90er-Jahren wurde die Schauspielerin mit der Serie "Der Denver-Clan" zum Weltstar. Doch seit der Scheidung von dem Gitarristen von Bon Jovi, Richie Sambora (64), sorgt Heather vor allem für besorgniserregende Schlagzeilen: Seit Jahren leidet sie an einem Alkohol- und Drogenproblem – vor wenigen Wochen soll sie einen Rückfall erlitten haben. Seitdem wurde die "He Loves Me"-Darstellerin nur selten in der Öffentlichkeit gesehen. Doch nun geriet Heather in Kalifornien wieder ins Visier...

Paparazzi-Bilder zeigen die 62-Jährige am vergangenen Donnerstag in Calabasas. In einem schwarzen Oberteil mit Leopardenmuster und Ballerinas ging Heather durch die Straßen – ihr Gesicht wirkte dabei aufgedunsen. Besteht erneuter Grund zur Sorge? Erst im vergangenen Monat verriet eine Quelle gegenüber Daily Mail, dass Heather angeblich wieder trinkt und ihre Familie deswegen "sehr besorgt" sei.

Ein weiterer Insider verriet zudem, dass Heather bereit sei, sich ihrem Alkoholproblem erneut zu stellen. "Sie hat wieder angefangen zu trinken und Freunden vor über einem Monat erzählt, dass sie wieder in die Reha gehen möchte", so der Informant gegenüber Us Weekly. Aktuell sei sie aber noch nicht in Behandlung – außer für ein paar kurze Ausflüge habe Heather ihr Haus seit mehreren Wochen nicht verlassen.

Getty Images Heather Locklear, Juni 2018

Getty Images Heather Locklear bei der Premiere von "The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1"

Getty Images Heather Locklear, 1993

