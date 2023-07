Besorgniserregende Fotos: Was ist mit Heather Locklear los?

Die Fans sind in Sorge um Heather Locklear (61). Durch ihre Rolle in der Serie "Der Denver-Clan" wurde die Schauspielerin in den 90er-Jahren über Nacht zum Star. Doch nach ihrer Scheidung von dem Gitarristen Richie Sambora (63) ging es bergab: Ende 2018 wurde sie wegen Verdachts auf häusliche Gewalt festgenommen. Vor einem Jahr machten dann Schock-Fotos die Runde, die Heather mit einem aufgedunsenen Gesicht zeigen. Jetzt sind neue besorgniserregende Schnappschüsse aufgetaucht.

Mail Online berichtet, dass der ehemalige TV-Star am vergangenen Donnerstag in Malibu dabei beobachtet wurde, wie er sich dubios verhielt. Auf den Schnappschüssen des Magazins sieht man, wie Heather in Flip-Flops auf dem Sims eines Bürogebäudes balanciert und sich dabei an den Säulen festhält. Wenig später las die 61-Jährige aus ihrem Tagebuch und führte dabei Selbstgespräche.

Bereits im September 2022 hatten Fotos der Schauspielerin die Runde gemacht, die sie in einem fragwürdigen Zustand zeigten. Ihr Gesicht wirkte darauf aufgedunsen, in den Augen, die sie kaum öffnen konnte, schienen Tränen zu blitzen. Und das, nachdem sie eigentlich ihren Entzug erfolgreich beendet hatte.

Getty Images Heather Locklear, Juni 2018

Getty Images Heather Locklear, Oktober 2021

Getty Images Heather Locklear, 2001

