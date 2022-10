Tochter Ava wird 25 Jahre alt: Heather Locklear ist stolz!

Da hat Heather Locklear (61) bestimmt das ein oder andere Tränchen verdrückt! In den vergangenen Jahren hatte es die US-amerikanische Schauspielerin nicht immer unbedingt leicht. Wegen ihres Alkoholkonsums stand die Blondine mehrere Male vor Gericht. 2019 machte sie schließlich einen Entzug – in diesen schwierigen Zeiten war ihre Tochter Ava (25) eine große Stütze! Nun feierte Heathers Schatz ihren 25. Geburtstag!

Via Instagram gewährte die einstige Melrose Place-Darstellerin ihren Fans einige Einblicke an diesem besonderen Tag. Beispielsweise teilte Heather ganz stolz einen Schnappschuss des Geburtstagskinds, wie es aufgebrezelt vor einer großen "25" posiert. "Alles Gute zum Geburtstag an den wunderbarsten Menschen, den ich kenne. Ich liebe dich bis zum Mond und wieder zurück", schrieb die 61-Jährige dazu.

Ihren Ehrentag zelebrierte Ava mit einer dicken Party im Beisein ihrer Familie und Freunden. Für die liebevollen Worte bedankte sie sich bei ihrer Mama in der Kommentarspalte und fügte dem ein pinkes Herzchen hinzu: "Ich liebe dich, Mama. Vielen, vielen Dank."

Instagram / heatherlocklear Ava Sambora an ihrem 25. Geburtstag im Oktober 2022

Getty Images Heather Locklear, Oktober 2021

Instagram / avasambora Ava Sambora im März 2021

