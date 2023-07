Insider verrät: Heather Locklear will "zurück in die Reha"

Ist Heather Locklear (61) rückfällig geworden? Seit ihrer Scheidung von dem Gitarristen Richie Sambora (63) ging es mit dem Leben des ehemaligen "Der Denver-Clan"-Stars bergab. Ende 2018 wurde Heather wegen Verdachts auf häusliche Gewalt festgenommen. Vor einem Jahr machten dann Schock-Fotos die Runde, auf denen die Schauspielerin kaum wiederzuerkennen ist. Nach einem erfolgreichen Entzug sind vor einigen Tagen nun erneut besorgniserregende Schnappschüsse von der TV-Ikone aufgetaucht. Ein Insider verrät jetzt: Heather möchte zurück in die Reha.

"Sie hat wieder angefangen zu trinken und Freunden vor über einem Monat erzählt, dass sie wieder in die Reha gehen möchte", plaudert eine Quelle gegenüber Us Weekly aus. Dennoch stellt der Insider auch klar: "Aber sie ist nicht in der Reha." Außer für ein paar kurze Ausflüge habe Heather ihr Haus seit mehreren Wochen nicht verlassen.

Erst kürzlich machten besorgniserregende Fotos der ehemaligen Schauspielerin die Runde. Auf den Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, sieht man, wie Heather in Flip-Flops auf dem Sims eines Bürogebäudes balanciert und sich dabei an den Säulen festhält. Wenig später las die 61-Jährige aus ihrem Tagebuch und führte dabei Selbstgespräche.

Anzeige

Getty Images Heather Locklear, 2001

Anzeige

Getty Images Heather Locklear im August 2016

Anzeige

Getty Images Heather Locklear im August 2016

Anzeige

Denkt ihr, dass Heather in die Reha zurückkehren wird? Ja, bestimmt. Nein, das denke ich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de