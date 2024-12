Das denkt Heather Locklear über ihren Style in 90er-Jahren

Geschmäcker ändern sich, Mode auch. Heather Locklear (63) geht mit ihrem ehemaligen Ich aber ziemlich hart ins Gericht. Zumindest, wenn es darum geht, welche Frisur die Schauspielerin in den 90er-Jahren trug. Im Gespräch mit People auf der 90s Con in Florida lässt sie ihre verschiedenen Haarstyles im Laufe der Jahre Revue passieren – und fällt ein gnadenloses Urteil: "Das hatte für mich nichts mit einem Trend zu tun, ich war einfach nur faul." Damals trug die Schauspielerin ihre Haare platinblond gefärbt, wobei ihre dunkelbraunen Ansätze deutlich herausgewachsen waren.

Inzwischen sei es dem "Der Denver-Clan"-Star völlig unverständlich, wie er damals so herumlaufen konnte. "Heute würde ich diesem Mädchen eine Ohrfeige geben. Ich würde sie so hart ohrfeigen und sagen: 'Kümmer dich um deine Ansätze'", lacht sie über sich selbst. Heather habe noch gut in Erinnerung, dass dieser Look damals tatsächlich im Trend war. Trotzdem erinnere sie sich ganz genau, ihre Haare nicht aus diesem Grund so getragen zu haben. Auch wenn sie ihrer Frisur von damals nicht mehr nachtrauert, bei der Mode, die sie in ihrer jahrelangen Rolle der Amanda Woodward in Melrose Place trug, sehe das anders aus. Ein paar der Kleidungsstücke habe sie sich sogar am Set eingesteckt. "Ich habe alles mitgenommen, von Schuhen bis zu den alten Jacken und den Röcken", gesteht die heute 63-Jährige.

Obwohl sie mittlerweile kein Fan mehr von ihrem früheren Look ist – Heather galt in den 1990er-Jahren nicht nur als Superstar, sondern auch als Stilikone. In den vergangenen Jahren sorgte die Blondine aber eher mit negativen Schlagzeilen für Aufruhr. Wegen ihres Alkoholproblems war sie immer wieder in Schwierigkeiten geraten und stand sogar mehrfach vor Gericht. Zwar ging die US-Amerikanerin ihre Probleme an und feierte 2020 sogar ihr Schauspiel-Comeback, vergangenes Jahr bestätigte jedoch ein Informant, dass der ehemalige Hollywoodstar erneut einen Rückfall erlitten hatte: "Sie hat wieder angefangen zu trinken und Freunden vor über einem Monat erzählt, dass sie wieder in die Reha gehen möchte", verriet die Quelle im Gespräch mit Us Weekly.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heather Locklear im Jahr 2000

Anzeige Anzeige

Heather Locklear im Februar 2018

Anzeige Anzeige