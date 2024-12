Neuer "Prison Break"-Ableger soll bereits in Produktion sein

Es gibt gute Nachrichten für alle "Prison Break"-Fans. Denn eine neue Ära der beliebten Gefängnisserie steht in den Startlöchern. Wie unter anderem Deadline berichtet, hat der Streamingdienst Hulu den Auftrag zur Produktion einer Pilotfolge einer Neuauflage der beliebten Serie erteilt. Das Drehbuch stammt von Elgin James, bekannt als Schöpfer der Motorrad-Dramaserie "Mayans M.C.". Anders als in der Originalserie werden Wentworth Miller (52) und Dominic Purcell (54) für das Spin-off nicht zurückkehren. Vielmehr sollen die neuen Episoden "eine eigene Geschichte, die im selben Universum stattfindet", erzählen.

Obwohl die Details der Handlung der neuen Serie noch nicht bekannt sind, wird bereits heiß spekuliert, was die Fans erwarten können. Die Originalserie, die zwischen 2005 und 2017 ausgestrahlt wurde, erzählte die Geschichte von Michael Scofield, der seinen zu Unrecht zum Tode verurteilten Bruder Lincoln Burrows aus dem Gefängnis befreien will. Das Spin-off verspricht, eine frische und eigenständige Storyline zu präsentieren. Executive Producer werden neben Elgin James auch Dawn Olmstead, der Schöpfer von "Prison Break", Paul Scheuring (56), Marty Adelstein und Neal Moritz (65) sein. Fans dürfen also auf spannende neue Episoden hoffen.

Der Zeitpunkt für das Spin-off könnte nicht besser sein. Denn die Originalserie "Prison Break" erlebt gerade ein Streaming-Revival. Seit die Serie nach einer zweijährigen Pause wieder auf Netflix verfügbar ist, hat sie eine neue Generation von Zuschauern gewonnen. Im August dieses Jahres war sie laut dem Marktforschungsunternehmen Nielsen die meistgestreamte Serie in den USA. Insgesamt sammelte sie in den ersten zehn Monaten des Jahres fast 200 Millionen Streaming-Stunden.

Getty Images Wentworth Miller, Schauspieler

Getty Images Dominic Purcell, Schauspieler

