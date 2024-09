Netflix-Charts: Diese Streaming-Hits sind aktuell im Trend

Diese Netflix-Knaller darf man sich an diesem Wochenende nicht entgehen lassen! Der Streamingdienst ist bekannt dafür, seinen Nutzern regelmäßig Nachschub aus der Film- und Serienwelt zu verschaffen. Doch was lohnt sich bei dem riesigen Angebot momentan am meisten? In Sachen Serien begeistert aktuell [Stand: 13. September] vor allem die neue Miniserie "Ein neuer Sommer". In der Netflix-Eigenproduktion mit Nicole Kidman (57) gerät eine Hochzeit mächtig aus den Fugen, als eine Leiche angespült wird und daraufhin alle Anwesenden unter Verdacht stehen. Direkt hinter dem Krimi reiht sich der Serienklassiker "Prison Break" in die Charts ein, gefolgt von dem Drama "KAOS", in dem die griechische Mythologie neu interpretiert wird.

Bei den Filmen begeistert aktuell besonders der Action-Thriller "Rebel Ridge", der erst vor wenigen Tagen auf Netflix erschienen ist und auch mit seiner Besetzung glänzen kann: Unter anderem stürzen sich Don Johnson (74) und AnnaSophia Robb (30) in ein brenzliges Abenteuer. Ebenfalls beliebt ist "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" sowie der Slasherfilm "Scream", mit dem sich an diesem Wochenende schon einmal perfekt auf die bevorstehende Halloween-Zeit eingestimmt werden kann. Auf den nachfolgenden Chart-Platzierungen folgen weitere düstere Streifen wie "Gemini Man" mit Will Smith (55) sowie "I know who killed me" mit Lindsay Lohan (38).

In "Ein neuer Sommer" spielt Nicole Kidman die Partnerin von Liev Schreiber (56) – der Schauspieler ist allerdings der Ex ihrer besten Freundin Naomi Watts (55)! Bevor es vor der Kamera also heiß zwischen Nicole und ihrem Co-Star hergeht, habe sie Naomi um Erlaubnis gebeten. "Wir kümmern uns immer um den anderen, wir sind beste Freundinnen", erklärte die Britin gegenüber Entertainment Weekly und betonte, wie nett sie das von ihrer BFF gefunden habe.

CapitalPictures "Scream"-Filmplakat

Getty Images Nicole Kidman und Naomi Watts bei einer Veranstaltung in New York, 2017

