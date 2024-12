Prinz William verrät neue Details zum royalen Weihnachtsfest

Weihnachten steht kurz bevor – auch für die britischen Royals! Nun hat sich niemand Geringeres als Prinz William (42) persönlich zu den privaten Weihnachtsplänen seiner Familie geäußert. Vor wenigen Tagen besuchte der dreifache Familienvater einige Soldaten und deren Familien. Dort beantwortete er laut People die Frage, wie er und seine Lieben die Feiertage verbringen werden. Er verriet: "Wir werden in Norfolk sein, in Sandringham. [...] Wir werden zu Weihnachten 45 Personen sein. Es wird nicht ruhig, sondern eher laut werden."

Mit Sandringham ist der Landsitz von König Charles (76) und seiner Gattin Königin Camilla (77) gemeint. Bereits seit 1998 hat die Königsfamilie dort jedes Weihnachten zusammen verbracht. Wer jedoch konkret unter den 45 Gästen in diesem Jahr ist, gab William in dem Austausch nicht preis. Wie "The Hollywood Gossip" zu wissen meint, sollen sein entfremdeter Bruder Prinz Harry (40) und seine Frau Herzogin Meghan (43) aber keine Einladung bekommen haben. Eine offizielle Bestätigung dessen gab es allerdings bis dato nicht.

Möglicherweise hätte das ausgewanderte royale Paar ohnehin keine Zeit für einen Trip nach Europa gehabt. Meghan und Harry planen angeblich, das besinnliche Fest in ihrem Zuhause in Montecito, Kalifornien, zu feiern. Wie Mirror berichtete, möchte das Pärchen zusammen mit seinen zwei Kindern Archie (5) und Lilibet (3) eine familiäre, entspannte Atmosphäre. Von den royalen Traditionen in Großbritannien haben sie sich wohl bewusst distanziert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige Anzeige