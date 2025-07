Prinz William trauert um Diogo Jota nach tödlichem Unfall

Prinz William (43) hat mit einer rührenden Botschaft auf den Tod von Fußballstar Diogo Jota reagiert. Der 28-jährige Spieler des FC Liverpool und dessen jüngerer Bruder André kamen bei einem schweren Autounfall in Nordspanien ums Leben. "Als Teil der Fußballfamilie bin ich zutiefst traurig über den Verlust von Diogo Jota und seinem Bruder", schrieb Prinz William auf X. Die Brüder waren in einem Lamborghini unterwegs, als es auf der A-52 bei Zamora zum tragischen Unfall kam. Ihr Wagen geriet von der Straße ab, überschlug sich und fing Feuer, was für beide Brüder tödlich endete.

Der verstorbene Diogo war Medienberichten zufolge auf dem Weg nach Santander, um dort mit einem Fährschiff nach Großbritannien überzusetzen. Aufgrund einer Lungenoperation war ihm das Fliegen nicht erlaubt worden, sodass er sich stattdessen für die Reise mit dem Auto entschied. Erst am 22. Juni hatte der Fußballstar seine langjährige Partnerin Rute Cardoso in seiner Heimatstadt Porto geheiratet. Die beiden teilten bewegende Hochzeitsbilder auf ihren Social-Media-Profilen – Diogos letzte veröffentlichte Fotos.

Diogo hinterlässt nicht nur seine Familie, sondern auch eine beeindruckende Karriere. Mit dem FC Liverpool feierte er große Erfolge, darunter den Gewinn der Premier League in der Saison 2024/25, während er sich auch mit der portugiesischen Nationalmannschaft einen Namen machte. Gemeinsam gewannen sie zuletzt die Nations League. Neben seiner sportlichen Karriere galt Diogo als bodenständig und familienverbunden, was ihn zu einem der beliebtesten Spieler seines Teams machte. Fans, Mitspieler und Weggefährten trauern weltweit um den sympathischen Star und seinen Bruder.

Prinz William im März 2025 in Schottland

Fußballspieler Diogo Jota (†28)

Diogo Jota mit seiner Frau Rute und seinen drei Kindern im Mai 2025