Prinz Harry und Meghan planen Weihnachten in Kalifornien

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) planen, das bevorstehende Weihnachtsfest in ihrem Zuhause in Montecito, Kalifornien, zu verbringen. Laut dem Mirror möchten sie mit ihren Kindern Archie (5) und Lilibet (3) fernab von den royalen Traditionen in Großbritannien ein familiäres und kinderfreundliches Fest veranstalten. Trotz der Möglichkeit, mit der königlichen Familie auf dem Sandringham-Anwesen zu feiern, haben sie sich entschieden, die Feiertage in den USA zu verbringen und ihren Kindern ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Laut der Adelsexpertin Jennie Bond ist Meghan eine echte Familienmutter, die großen Wert darauf legt, dass ihr Zuhause sowohl geschmackvoll als auch kindgerecht ist. "Meghan und Harry konzentrieren sich sehr auf ihre Kinder und das Familienleben", sagte sie gegenüber dem Magazin OK!. Jennie fügte hinzu, dass die Vorweihnachtszeit für Archie und Lilibet besonders magisch wird: "In diesem Alter ist alles neu und aufregend, und der Weihnachtsmann ist einfach real." Außerdem erwähnte sie, dass Harry, der immer als verspielt und schelmisch galt, sich besonders auf die festlichen Aktivitäten mit seinen Kindern freut.

Während Harry und Meghan in Kalifornien ein sonniges und entspanntes Weihnachtsfest planen, kehrt die königliche Familie in Großbritannien zu den traditionellen Feierlichkeiten nach Sandringham zurück. Dort werden jahrhundertealte Bräuche weiterhin gepflegt, wie das gemeinsame Schmücken des Weihnachtsbaums und das Austauschen von Geschenken. Für Harry, der viele Weihnachtsfeste in Sandringham verbracht hat, bedeutet das Feiern in den USA eine deutliche Abkehr von seiner Vergangenheit. Dennoch scheint das Paar entschlossen, eigene Traditionen zu schaffen und ihren Kindern unvergessliche Erinnerungen zu schenken.

