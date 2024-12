Das kochen Pietro Lombardi und Laura Heiligabend zu essen

Weihnachten steht schon fast vor der Tür. Natürlich feiern Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (29) mit ihren Kids das Christfest. In ihrer Instagram-Story hat die Influencerin auch schon verraten, was bei ihrer Familie auf den Tisch kommen wird: "An Weihnachten gibt es bei uns ein traditionelles polnisches Essen. Es beginnt mit einer Nudelsuppe, danach gibt es Fisch, Kartoffeln etc. Ganz wichtig ist das heilige Brot, der Opłatek, den wir miteinander teilen, um uns gute Wünsche auszusprechen."

Auch an weiteren polnischen Bräuchen hält die zweifache Mama fest. "Eine besondere Tradition ist es, den Tisch für eine zusätzliche Person zu decken, als Symbol für die Armen oder jemanden, der unerwartet kommen könnte", erklärte Laura weiter. Der Brauch erinnere daran, dass Weihnachten ein "Fest der Gemeinschaft und Nächstenliebe" sei.

Hinter Laura und Pietro liegt ein ereignisreiches Jahr: Im August durften sich die beiden nach Sohnemann Leano Romeo über die Geburt ihres zweiten Kindes, Söhnchen Amelio Elijah, freuen. Anfang Oktober wurde das Familienglück dann aber überschattet: Es kam zu einem nächtlichen Polizeieinsatz bei der Familie, und der Vorwurf der häuslichen Gewalt stand im Raum. Wenige Wochen nach dem Vorfall brach der Sänger sein Schweigen und äußerte sich zu dem Vorfall. "Ich habe meine Frau niemals geschlagen", betonte er in seiner Instagram-Story. Dennoch räumte er ein, dass es "nichts schönzureden" gebe und nannte sich selbst ein "richtiges Arschloch".

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige