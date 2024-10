Hat Pie Lombardi sein Baby und Laura gewaltsam geschüttelt?

Bei Pietro Lombardi (32) und Laura Maria Rypa (28) kam es in den vergangenen Tagen zweimal zu einem Polizeieinsatz. Nun will Bild Details wissen, was zwischen dem Sänger und der Influencerin passiert sein soll. Angeblich habe der Musiker seine Partnerin stark geschüttelt, während sie ihr Baby in einer Trage bei sich hielt. Grund dafür soll ein Streit um Geld gewesen sein. Die Zweifachmama sprach ihn offenbar auf seine verschwenderische Art an.

Zuvor soll sie ihn auch gebeten haben, die Windeln ihres gemeinsamen Babys zu wechseln. Angeblich habe Pietro die Mutter seiner Kinder daraufhin angeschrien. Derzeit stehen vor allem Lauras Eltern hinter ihr. Laut dem Blatt hätten sie ihr geraten, die Beziehung zu dem "Vorbei"-Interpreten zu beenden. Es wäre nicht ihre erste Trennung.

Die beiden führten lange eine On-off-Beziehung. Nach mehreren Trennungen fanden sie immer wieder zueinander – ihr angebliches Liebesglück krönten sie mit zwei gemeinsamen Kindern und einem Haus. Nach dem mutmaßlich gewaltsamen Streit am 7. Oktober soll er vorübergehend ausgezogen sein und durfte sich Laura zehn Tage lang nicht nähern.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Anfang Oktober 2024

Panama Pictures / ActionPress Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Juni 2023

