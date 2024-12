Der schwedische Rapper Gaboro wurde auf Parkplatz erschossen

Es müssen grauenhafte Szenen gewesen sein, die sich in der schwedischen Stadt Norrköping abgespielt haben. Am gestrigen Abend wurde der maskierte Rapper Gaboro dort auf einem Parkplatz erschossen, wie Mirror nun berichtet. Als die örtliche Polizei am Tatort eintraf, fanden sie den Musiker mit schweren Schusswunden am Boden. Er wurde daraufhin in das nächstgelegene Krankenhaus eingeliefert – dort erlag Gaboro jedoch schließlich seinen schweren Verletzungen.

Laut schwedischen Medienberichten zeichneten die Täter Gaboros Ermordung sogar auf und verbreiteten die Aufnahmen anschließend auf Social Media. In den Clips soll zu sehen sein, wie der Musiker wiederholt versucht, vor den Angreifern zu fliehen – jedoch ohne Erfolg. Die Männer konnten bisher noch nicht gefasst werden. Auch wer sie sind und was ihr Motiv ist, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Gaboro soll Verbindungen zu lokalen Gangs gehabt haben – die Polizei untersucht diesen Aspekt derzeit genauer. Ninos Khouri, wie Gaboro mit bürgerlichem Namen heißt, wurde nur 24 Jahre alt.

Sein tragischer Tod passierte nur wenige Monate, nachdem sein Kollege C.Gambino (✝26) ermordet wurde. Dieser wurde ebenfalls in einem Parkhaus erschossen. Auch in seinem Mordfall gingen die Ermittler von einem Bandenkonflikt aus, der für ihn tödlich endete. C.Gambino alias Karar Ali Salem Ramadan wurde nur 26 Jahre alt.

Instagram / gaboro.1 Gaboro im Dezember 2024

Instagram / _cgambino Rapper C.Gambino

