Lexi Reed hat trotz seltener Krankheit 150 Kilo abgenommen

In den vergangenen zwei Jahren hat Lexi Reed phänomenale 150 Kilogramm abgenommen. Während sie 2022 noch 219 Kilogramm gewogen hat, zeigt die Waage der Fitnessinfluencerin jetzt nur noch 76 Kilogramm an. Ihr Leben so umzukrempeln, war sicherlich keine einfache Sache – besonders, wenn man bedenkt, dass Lexi an einer seltenen Krankheit leidet. Die US-Amerikanerin hat Calciphylaxie. Das führt im Körper eines erkrankten Menschen zum Abbau der Knochen und zu Blutklumpen, die sich unter der Haut bilden und offene Wunden entstehen lassen. Gegenüber Newsflare erzählt sie: "Seit August bin ich seit einem Jahr in Remission, also habe ich großes Glück, noch hier und am Leben zu sein."

Im ständigen Kampf um ihre Gesundheit ist Lexi aber nicht allein. Seit über 17 Jahren ist sie mit ihrem Partner Danny zusammen. Im September dieses Jahres feierten sie sogar ihren neunten Hochzeitstag! Auch für ihn nahm die Influencerin so viel Gewicht ab, denn die beiden wünschen sich eine eigene Familie – das geht allerdings nur, wenn Lexis Krankheit keine weiteren Schübe der Calciphylaxie verursacht. "Es geht nicht nur um den Gewichtsverlust, sondern darum, Kontrolle über meine Gesundheit und mein Leben zu bekommen", erzählt sie im Interview mit dem Portal.

Tatsächlich ist es schon das zweite Mal, dass Lexi so viel Gewicht abgenommen hat. Bereits 2016 hatte sie begonnen, ihre Ernährung umzustellen und mehr Sport zu treiben. Auch damals verlor sie 140 Kilo. Doch dann bugsierte sie die COVID-19-Pandemie ins Aus, und sie begann, wieder Gewicht zuzunehmen. Als ihre Calciphylaxie 2022 dann richtig ausbrach, wurde sie für eine kurze Zeit sogar ins Koma versetzt, damit ihr Leben gerettet werden konnte. Seit Jahren hält sie ihre Fans auf Instagram auf dem Laufenden und hat sich so eine große Community aufgebaut.

Anzeige Anzeige

Instagram / fatgirlfedup Lexi Reed und ihr Partner Danny, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / fatgirlfedup Lexi Reed, 2023

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Lexi so offen über ihre Gesundheit und den Kampf damit spricht? Ich finde das sehr stark von ihr! Ich persönlich würde das wahrscheinlich eher privat halten. Ergebnis anzeigen