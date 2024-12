Megan Thee Stallion unterstützt Freund Torrey bei NBA-Spiel

Megan Thee Stallion (29) war am Samstag bei einem NBA-Spiel im United Center in Chicago zu Gast, um ihren Freund Torrey Craig (34) anzufeuern. Der Basketballspieler trat mit den Chicago Bulls gegen die Boston Celtics an. Die Rapperin wählte ein auffälliges Outfit, bestehend aus einem bauchfreien weißen T-Shirt, das ihre straffen Bauchmuskeln betonte, und einer lässigen Cargohose. Zu ihrem Look kombinierte sie ein Paar Timberland-Stiefel sowie eine New-York-Yankees-Kappe. Der luxuriöse, cremefarbene Kunstpelzmantel und eine passende große Pelztasche von Yves Saint Laurent rundeten ihr Ensemble perfekt ab.

Megan wurde dabei beobachtet, wie sie entspannt mit ihren Fans plauderte und sich dabei in verschiedenen frechen Posen für die Fotografen warf. Später hielt sie ein leuchtend rotes Chicago-Bulls-Trikot mit ihrem Namen auf dem Rücken in ihren Händen und zeigte sich überglücklich über das Geschenk, das sie mit einem breiten Grinsen stolz präsentierte. Das Spiel und die Unterstützung für Torrey waren für Megan ein willkommener Moment der Freude, nachdem sie kürzlich gerichtlich gegen den ebenfalls aus der Musikbranche stammenden Tory Lanez vorgehen musste. Der Rapper wurde im August 2023 zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er Megan im Jahr 2020 bei einem Streit angeschossen hatte.

Nur wenige Tage vor dem Spiel in Chicago reichte Megan eine einstweilige Verfügung gegen Tory ein, da sie ihn beschuldigt, eine Kampagne psychologischer Belästigung durch Blogger gegen sie zu führen. Die 29-Jährige schilderte, dass dieser anhaltende Druck stark an ihrer mentalen Gesundheit zehre und sie emotional belaste. Ihre Beziehung zum Basketballstar Torrey scheint ihr jedoch Stabilität und Freude zu geben. Ihr Auftritt am Samstag wirkte wie ein positives Statement: Trotz allem, was sie durchgemacht hat, lässt sie sich scheinbar nicht unterkriegen und ist bereit, nach vorne zu blicken.

Getty Images Megan Thee Stallion, Rapperin, 2024

Getty Images Torrey Craig, Sportler

