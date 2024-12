"Geordie Shore"-Star Kyle Christie hat heimlich geheiratet

Kyle Christie, bekannt aus der Realityshow "Geordie Shore", hat seine langjährige Partnerin Vicky Turner geheiratet. Am Weihnachtsabend gaben sich die beiden in der St. George Church in East Boldon das Jawort. Das frischgebackene Ehepaar teilte die frohe Nachricht am Dienstag auf Instagram. In einem der Bilder sind sie gemeinsam mit ihrem dreijährigen Sohn Crew zu sehen, der in einem eleganten Anzug perfekt abgestimmt auf das Outfit seines Vaters gekleidet war. Vicky strahlte in ihrem cremefarbenen Kleid mit funkelndem Oberteil und extra langem Schleier, während Kyle in einem klassischen schwarzen Smoking die Zeremonie zelebrierte. Zu der Bilderreihe schrieben sie: "Legal Mr. und Mrs. Christie, nächster Halt Rom."

Kyle und Vicky deuteten damit an, dass ein zweiter Teil ihrer Hochzeitsfeierlichkeiten in Italien stattfinden könnte, worüber Fans und Freunde bereits spekulieren. Zahlreiche Gratulationen von Freunden und Kollegen füllten die Kommentarspalte. James Tindale, ebenfalls ein Star aus "Geordie Shore", schwärmte: "Ihr seht unglaublich aus! Glückwunsch, ich kann die Hochzeit in Rom kaum erwarten." Auch weitere bekannte Gesichter wie Nathan Henry und Sophie Kasaei teilten ihre Glückwünsche in Form von Emojis und herzlichen Worten.

Kyle ist seit 2014 ein bekanntes Gesicht bei "Geordie Shore", während Vicky abseits der Öffentlichkeit bleibt. Vor seiner Beziehung mit Vicky war er drei Jahre lang mit seiner Co-Darstellerin Holly Hagan (32) liiert, doch diese Beziehung endete 2017 einvernehmlich. Mit Vicky fand Kyle das große Familienglück. Vergangenes Jahr ging der TV-Star dann vor seiner Partnerin auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Neben der Hochzeit machte wohl auch die Geburt des ersten gemeinsamen Nachwuchses das Liebesglück perfekt.

Anzeige Anzeige

Instagram / kylecgshore Kyle Christie und Vicky Turner mit ihrem Sohn im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kylecgshore Kyle Christie und Vicky Turner mit ihrem Sohn im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige