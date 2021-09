Baby-News von Kyle Christie! Der ehemalige Geordie Shore-Darsteller geht seit 2018 gemeinsam mit Vicky Turner durchs Leben. Im März dieses Jahres verkündete das Paar, dass es seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Im Juli verrieten das Model und der "The Challenge"-Star dann auch das Geschlecht ihres Kindes auf Social Media: Sie erwarteten einen Jungen! Nun hat das Warten ein Ende! Der Sohn von Kyle und Vicky ist geboren.

Auf seiner Instagram-Seite verkündete der stolze Neu-Papa die Geburt von "Crew Jax Christie". "Willkommen auf der Welt Crew! Du wirst so sehr geliebt und wir könnten uns keinen perfekteren kleinen Jungen wünschen", schwärmt Kyle von dem Neugeborenen. Zudem teilt der glückliche Vater ein paar herzerwärmende Schnappschüsse von sich mit seinem Sohn im Arm. Auf einem anderen Bild trägt der Tattoo-Liebhaber sein Baby in einer Babytrage.

Der kleine Crew sei am 13. September 2021 geboren worden – und dafür danke Kyle vor allen Dingen seiner Partnerin. "Danke Vicky, dass du unseren kleinen, perfekten Mann geboren hast! Ich habe keine Ahnung, wie ihr Frauen so etwas Unglaubliches vollbringen könnt...", lobt er seine Frau in höchsten Tönen. Und schwärmt weiter happy von seiner "kleinen Familie".

