"Hochzeit auf den ersten Blick"-Markus ist Papa geworden

Im Juli dieses Jahres verkündete Markus aus der neunten Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick, dass er und seine Partnerin Eltern werden. Pünktlich zu den Feiertagen darf der Realitystar sein ganz persönliches Weihnachtswunder auf der Welt begrüßen: Sein Kind ist geboren! Auf Instagram teilt er die wundervolle Nachricht nun mit seinen Fans. "Am Freitag nach dem Kinobesuch 'König der Löwen' ging's zum Kreißsaal. Im Kino haben bereits die ersten Wehen angefangen, nach 24 Stunden war unser Engel auf Erden. Auch wenn wir alle drei müde sind, genießen wir nun die Zeit zu dritt und unser erstes Weihnachten zu Hause", freut sich der frischgebackene Papa.

Die Hashtags, die Markus zu der kurzen Bilderreihe hinzugefügt hat, verraten, dass er Papa eines kleinen Mädchens geworden ist. In der Kommentarspalte sammeln sich bereits etliche Glückwunschbekundungen, so auch von "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kollegen. "Herzlichen Glückwunsch und alles Liebe euch", freut sich Michaela aus der neunten Staffel. Auch Robert aus der vorherigen Staffel hinterlässt den frischgebackenen Eltern einen freudigen Kommentar: "Herzlichen Glückwunsch und genießt die Zeit beim Kennenlernen. Am Anfang wird es schwer mit Frau, aber mit der Zeit wird es umso schöner."

Wer die Mutter seiner Tochter ist, behält Markus allerdings für sich. Im TV entschieden Experten, dass Jana und Markus ein stimmiges Paar abgeben würden. Doch die Blitzehe scheiterte nur wenige Monate nach der Trauungszeremonie. Auf Instagram freute sich Markus damals über die Scheidung und ließ seine Fans wissen: "Endlich geschieden."

Instagram / markus.hadeb Markus, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

Sat.1 Markus bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

