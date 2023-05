"Unglück": Markus disst "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ex

Markus hat seine Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnahme offenbar alles andere als positiv in Erinnerung! Der einstige Soldat hatte im vergangenen Jahr der Hessin Jana im Rahmen der TV-Show das Jawort gegeben. Die beiden waren einander bis zur Hochzeit unbekannt – laut verschiedener Experten sollten sie aber gut zusammenpassen. Zunächst schienen die beiden auch sehr verliebt zu sein, doch nach den Dreharbeiten hatte sich Jana dann wohl völlig unerwartet von Markus getrennt. Jetzt verpasst er ihr einen Seitenhieb!

"Heute genau vor einem Jahr hat mein Unglück seinen Lauf genommen", erinnerte sich der Nordrhein-Westfale in einem Instagram-Post. Er habe wirklich daran geglaubt, in dem Dating-Format seine große Liebe zu finden: "Aber irgendwie sollte es einfach nicht sein. Im Endeffekt ist alles das eingetreten, wovor ich am meisten Angst hatte, dass ich eine Frau bekomme, die nicht mit mir kommunizieren kann." Er habe sich jemanden gewünscht, der auch mal Probleme ausdiskutieren und ihm Kontra geben könne, wenn er "mal wieder rumspinne".

Markus müsse momentan erst mal wieder zu sich selbst finden. Um in Ruhe nach einem neuen Lebensweg zu suchen, sei er zum Rettungsdienst zurückgekehrt. Für die Zukunft seiner Verflossenen hat er offenbar keine guten Wünsche. "Da es mir wirklich schlecht ging wegen meiner Ex-Frau, freut es mich um so mehr, dass Karma seinen Weg findet", betonte der Single.

Instagram / markus.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Markus

"Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1 Markus und Jana bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 Markus, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2022

