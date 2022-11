"Hochzeit auf ersten Blick"-Markus schießt gegen Natascha

Er lässt kein gutes Haar an ihr! Markus suchte in diesem Jahr bei Hochzeit auf den ersten Blick nach der großen Liebe – und schien die in Jana auch gefunden zu haben. Kurz nach dem Finale inklusive Hochzeit gab der Kuppelshow-Kandidat jetzt jedoch die Trennung bekannt. Im selben Atemzug holte er noch gegen einige Mitstreiter aus – vor allem Natascha kommt dabei gar nicht gut weg!

"Ich bin mit allen Kandidaten klargekommen, außer vielleicht mit Natascha, aber selbst da hab ich mich zurückgehalten mit meinen Kommentaren", legte Markus auf Instagram los. Auch die anderen Teilnehmer seien wenig begeistert von der Blondine gewesen: "Wir haben das erste 'Hochzeit auf den ersten Blick'-Treffen ohne Natascha gemacht, weil sie keiner leiden kann." In eine gemeinsame Chatgruppe sei sie später zwar aufgenommen worden, inzwischen aber selbst wieder ausgetreten, fügte er hinzu.

"Und bevor Natascha jetzt kommt und postet, dass ich Sie letztes Jahr im Mai mal daten wollte... Na und? Ich bin froh, dass es nicht dazu gekommen ist", wetterte Markus präventiv weiter. Er sei von ihr mehr als enttäuscht: "Ich finde es auch krass, wie wenig Rückgrat manche haben."

Anzeige

"Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1 Jana und Markus, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2022

Anzeige

Sat.1 Natascha, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2022

Anzeige

Sat.1 Markus, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer 2022

Anzeige

Überrascht es euch, dass Markus so über Natascha herzieht? Ja, schon irgendwie. Nein, eigentlich gar nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de