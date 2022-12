So kam es zu "Hochzeit auf den ersten Blick"-Markus' Ehe-Aus

Markus sieht seine Fehler ein. Vor wenigen Wochen gab der Rettungssanitäter bekannt, dass seine Ehe mit Jana gescheitert ist. Die beiden lernten sich in der diesjährigen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick kennen und lieben. Doch offenbar war ihre Liebe nicht für die Ewigkeit bestimmt. Nun klärte Markus seine Fans darüber auf, wie es zu der überraschenden Trennung kam.

"Ich habe ihr in einer WhatsApp was geschrieben. An dem Wochenende war ich auf einem Festival. Ich habe ihr dann geschrieben, dass mich da irgendwie was stört und auch was mich stört. Unter anderem auch Spontanität und andere Dinge halt", erzählte der 32-Jährige in einem Instagram-Livestream. Mit seiner Nachricht habe er die Finanzwirtin angeblich sehr unter Druck gesetzt und von ihr verlangt, dass sie sich entscheiden müsse. Zu einem Treffen sei es danach nicht gekommen. "Sie ist dann zu mir gekommen, hat die Sachen abgeholt, ohne dass ich Bescheid wusste, dass sie bei mir war. Hat mir meine Sachen hingelegt, hat ihre mitgenommen. Hat mir den Schlüssel hingelegt und ab dem Zeitpunkt habe ich von Jana nichts mehr gehört", berichtete Markus.

Zwei Wochen später kam es dann doch zu einer Aussprache, die jedoch anders verlief, als vom 32-Jährigen erhofft. "Da ging es eigentlich nicht um eine Problemlösung. Eher um 'Nein, nein, nein. Ich möchte nicht, ich möchte die Scheidung'", erinnerte sich der Rettungssanitäter. Immer wieder habe er versucht, seine Ehe zu retten – jedoch vergeblich. "Ich habe Post von ihr bekommen und da steht eindeutig drin, dass sie die Scheidung möchte und dass ich keinen Kontakt mehr zu ihr aufbauen soll und auch, dass ich alle Bilder entfernen soll", teilte er geknickt mit.

