"Hochzeit auf den ersten Blick"-Markus glaubt noch an Liebe

Markus bleibt optimistisch! Der Eschweiler hatte in diesem Jahr an Hochzeit auf den ersten Blick teilgenommen, um seine Traumfrau zu finden – allerdings vergebens: Die von Experten arrangierte Ehe mit seiner Gattin Jana ging nach nur wenigen Monaten in die Brüche. Sie fühlte sich wohl eingeengt und zog daraufhin den Schlussstrich. Markus hat das Ganze sehr mitgenommen. Dennoch versucht er nun, positiv in die Zukunft zu blicken.

In seiner Instagram-Story stellte der nebenberufliche Hausmeister klar, dass er seine "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnahme nicht bereut: "Auch wenn es mich verdammt verletzt hat und es mir echt nicht gut ging, aber ich glaube an das Experiment und die große Liebe." Diese hat er aber nach wie vor nicht gefunden. "Ich glaube, ich bin sehr wählerisch", gestand sich der 32-Jährige ein.

Markus hatte nach der Trennung betont, um Jana kämpfen zu wollen. Die Finanzwirtin habe daraufhin jedoch jeglichen Kontakt abgebrochen. Ein Comeback kommt für sie offenbar nicht infrage. "Ich habe Post von ihr bekommen und da steht eindeutig drin, dass sie die Scheidung möchte und ich keinen Kontakt mehr zu ihr aufbauen soll. Und auch, dass ich alle Bilder entfernen soll", erklärte Markus in einem früheren Post.

Instagram / markus.hadeb Markus und Jana, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2022

Sat.1 Markus, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer 2022

"Hochzeit auf den ersten Blick", Sat.1 Markus und Jana bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick"

