Alexandra Ianculescu finanziert Sportkarriere durch OnlyFans

Alexandra Ianculescu hat einen ungewöhnlichen Weg gefunden, ihre Sportkarriere zu finanzieren. Seit 2021 ist die frühere Eisschnellläuferin auf OnlyFans aktiv, wo sie ihren Fans freizügige Inhalte – darunter auch Nacktfotos – präsentiert. Der Schritt zur kostenpflichtigen Erotikplattform hat für sie alles verändert. "Mein Leben hat sich dank OnlyFans komplett zum Besseren verändert", verriet sie im Gespräch mit dem Portal 20 Minuten. Mit den Einnahmen aus ihrem Online-Kanal kann sie sich vollständig auf ihren neuen Fokus als Radsportlerin konzentrieren und finanzielle Sorgen hinter sich lassen.

Früher hatte die 33-Jährige Schwierigkeiten, den teuren Leistungssport zu finanzieren – und war gezwungen, nebenher mehrere Jobs auszuüben, um sich Räder und Trainingslager leisten zu können. Sie selbst beschreibt den Wechsel zu OnlyFans als befreienden Schritt: "OnlyFans macht für mich alles einfacher, weil ich keinen Stress wegen der Kosten habe." Trotz ihres Erfolgs musste sie jedoch einiges an Überzeugungsarbeit leisten, so etwa bei ihrer Mutter. Die habe ein Jahr gebraucht, um ihre Entscheidung zu akzeptieren. Ihr Vater hingegen reagierte entspannter. "Er sagte: 'Zeig mir, was du tust' und dann: 'Ok, ja, es könnte schlimmer sein'", erinnerte sich Alexandra an dessen Reaktion.

Alexandras sportliche Ziele sind ehrgeizig: Sie plant eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. Diesmal jedoch für Kanada, das Land, in das sie 2001 mit ihrer Familie auswanderte. Ihren Erstkontakt mit Olympia hatte sie noch als Eisschnellläuferin für Rumänien. Heute hat sie sich komplett dem Radsport verschrieben. Ihre Präsenz auf OnlyFans sieht sie nüchtern und sogar als Rat für andere Sportler: Viele würden diese Möglichkeit unterschätzen. Alexandra ist zudem dafür bekannt, ihre Plattform offen zu verteidigen und als Mittel zu nutzen, um sich ihre Träume zu erfüllen – auch wenn ihre Karrierewege dabei ungewöhnlicher sind als die vieler anderer Leistungssportler.

Instagram / speed_skater Alexandra Ianculescu im Dezember 2024

Getty Images Alexandra Ianculescu bei den Olympischen Winterspielen 2018

