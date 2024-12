Andrea Berg gewährt seltene Einblicke in ihr Weihnachtsfest

Pünktlich zu Weihnachten hat Andrea Berg (58) ihre Fans mit einem seltenen Einblick in ihr Privatleben überrascht. Die Schlagersängerin teilte ein inniges Foto mit ihrem Ehemann Ulrich Ferber auf Instagram, das die beiden vor einem geschmückten Weihnachtsbaum zeigt. Während Andrea eine gemusterte Strickjacke trägt, ist Ulrich in eine Trachtenjacke gekleidet – beide lächeln entspannt in die Kamera und halten sich im Arm. Zu dem Schnappschuss schrieb Andrea: "Euch allen ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest!" und fügte einige liebevolle Emojis hinzu.

Die Reaktionen auf den festlichen Beitrag ließen nicht lange auf sich warten: Über 6.000 Menschen [Stand: 26. Dezember 2024, 17:05 Uhr] drückten auf "Gefällt mir" – und die Kommentare waren voller Lob. "Traumpaar" und "Ihr seht toll aus" waren nur einige der Nachrichten, die unter Andreas Foto zu finden waren. Andere nutzten die Gelegenheit, der Sängerin und ihrem Mann ebenfalls frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr zu wünschen. Normalerweise ist der Social-Media-Account der "Du hast mich tausendmal belogen"-Interpretin eher beruflich geprägt. Umso mehr freuten sich die Fans über diese raren Einblicke in das Privatleben der 58-Jährigen.

Andrea Berg und Ulrich Ferber sind seit 2007 verheiratet und gelten als eines der beständigsten Paare im Schlagerbusiness. Nach einer kurzen Ehe mit Olaf Henning (56) fand Andrea mit Ulrich ihr großes Glück. Während Andrea sich um ihre Musik kümmert, ist Ulrich als Hotelier und Sportmanager tätig. Ihre Patchwork-Familie umfasst Andreas Tochter aus einer früheren Beziehung und Ulrichs Sohn, der inzwischen selbst glücklich verheiratet ist: Seit 2017 ist dieser nämlich mit Schlagersängerin Vanessa Mai (32) liiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrea Berg, Musikerin

Anzeige Anzeige

Instagram / andreabergoffiziell Sportmanager Ulrich Ferber und Schlagersängerin Andrea Berg

Anzeige Anzeige

Anzeige