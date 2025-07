So gelassen geht Schlagerikone Andrea Berg auf die 60 zu

Schlagerstar Andrea Berg (59) hat im Vorfeld ihres ausverkauften Stadionkonzerts ein gelassenes Interview mit RTL gegeben. Trotz der Aufregung eines bevorstehenden Großevents nahm sich die Sängerin Zeit, entspannt ein Glas Sekt im Wohnwagen eines Fans zu genießen. Anlässlich ihres bevorstehenden 60. Geburtstags, den sie im Januar 2026 feiern wird, zeigte sich Andrea im Interview betont entspannt. "Im Moment fühle ich mich in der besten Form meines Lebens, weil ich auch niemandem mehr etwas beweisen muss", erklärte sie selbstbewusst.

Von Schönheits- und Sportwahn hält sie nicht viel, auch wenn sie im Schlagergeschäft jedes Jahr auf neue, jüngere Konkurrenz trifft. Mit Blick auf ihr Alter lässt sie sich nicht beirren: "Scheiß auf das Gezeter und Gelaber, weil irgendjemand hat immer was zu erzählen", sagte sie humorvoll. Sie nimmt sich prominente Vorbilder wie Madonna (66), Céline Dion (57) und Cher (79), die ihr zeigen, dass erfolgreiche Karrieren und ein erfülltes Leben auch weit über die 60 hinaus möglich sind. Sie betonte: "Wenn ich die dann sehe, hab ich noch locker 30 Jahre. Und da denke ich, ach, lasst mich alle in Ruhe. Mir geht es gut."

Mit ihrem Mann, dem Hotelier und Spielerberater Uli Ferber, führt sie seit 2007 ein ruhiges Leben abseits des Rampenlichts. Gemeinsam wohnen sie zurückgezogen und bodenständig, unweit des Veranstaltungsortes. Andreas Tochter Lena Marie, heute 27 Jahre alt, wuchs ebenfalls in dieser privaten Idylle auf. Vor rund zwei Monaten gewährte die Künstlerin in einem Interview mit Schlager.de seltene Einblicke in das Verhältnis zu ihrer Tochter. Obwohl Lena ihr eigenes Leben in Nordrhein-Westfalen führt, pflegen Mutter und Tochter eine enge Beziehung: "Wir sind fast täglich telefonisch oder über Messenger im Austausch."

Getty Images Andrea Berg, Juni 2025

Getty Images Madonna, Mai 2025

Instagram / andreabergoffiziell Uli Ferber und Andrea Berg, Februar 2025