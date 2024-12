Nach zwei Jahrzehnten: Betsy Brandt reicht die Scheidung ein

Nach 25 gemeinsamen Jahren ist die Ehe von Betsy Brandt (51) und Grady Olsen offiziell am Ende. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle in Breaking Bad bekannt wurde, reichte kurz vor Jahresende die Scheidung ein. In den von TMZ eingesehenen Gerichtsdokumenten gab Betsy "unüberbrückbare Differenzen" als Grund für die Trennung an. Betsy und Grady heirateten im September 1998 und haben zwei gemeinsame Kinder. Das Paar hatte sich bereits im August 2023 – einen Monat vor ihrem 25. Hochzeitstag – getrennt.

In den Unterlagen beantragte Betsy sowohl das Sorgerecht als auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihre 16-jährige Tochter August. Gleichzeitig steht eine Aufteilung der gemeinsamen Vermögenswerte bevor. Auffällig: Die Schauspielerin verzichtete bei der Einreichung ihrer Scheidung auf anwaltliche Unterstützung – eine Herangehensweise, die kürzlich auch Jennifer Lopez (55) bei ihrer Trennung von Ben Affleck (52) wählte. Ob dies auf eine einvernehmliche Lösung hindeutet, bleibt abzuwarten.

Betsy wurde vor allem durch ihre Rolle als Marie Schrader in der AMC-Erfolgsserie "Breaking Bad" bekannt. Als Ehefrau von Hank Schrader und Schwägerin von Walter White brachte sie eine faszinierende Vielschichtigkeit in die Serie – von ihrer Besessenheit von der Farbe Lila bis hin zu ihrer überraschenden Neigung zur Kleptomanie. In einem Interview mit Michigan Live betonte Betsy, wie viel kreative Freiheit sie in der Rolle hatte: "Ich fühlte mich bei Vince Gilligan (57), dem Schöpfer der Serie, sehr gut aufgehoben, weil ich mutige Entscheidungen für meine Figur treffen konnte und er sie nie eindimensional wirken ließ."

Getty Images Betsy Brandt im Dezember 2024

Getty Images Betsy Brandt im Mai 2024

