Ben Affleck und J.Lo sind trotz Scheidung eng verbunden

Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) haben sich nach nur etwas mehr als einem Jahr Ehe getrennt. Doch ihr Kontakt zueinander soll trotz der Trennung weiterhin bestehen bleiben. Wie ein Insider gegenüber Page Six verriet, würden die beiden Stars planen, "verbunden zu bleiben", auch wenn keine romantische Beziehung mehr zwischen ihnen besteht. Diese Entscheidung kommt vier Monate nach dem offiziellen Scheidungsantrag von Jennifer am 20. August, dem zweiten Hochzeitstag des Paares. Insbesondere ihre Kinder, die zum Teil sogar dieselbe Schule besuchen, halten die beiden weiterhin im gleichen Orbit.

Die Sängerin und der Schauspieler hatten sich 2002 am Filmset von "Gigli" kennengelernt und galten damals schnell als das Hollywood-Traumpaar. Nach einer Verlobung und ihrer ersten Trennung im Jahr 2004 fanden sie im Jahr 2021 wieder zueinander und gaben sich schließlich im Sommer 2022 das Jawort. Obwohl ihre Ehe nun gescheitert ist, scheint der familiäre Zusammenhalt Priorität zu haben. "Ben und Jennifer bleiben freundschaftlich verbunden. Sie stehen den Kindern des anderen immer noch nahe, und obwohl sie keine gemeinsame Elternbeziehung haben, fühlen sie sich in vielerlei Hinsicht immer noch wie eine Patchwork-Familie", sagte die Quelle Page Six.

Privat bleiben Jennifer und Bens Leben also auch nach der Scheidung eng mit ihren Familien verwoben. Neben den Zwillingen Emme und Max, die Jennifer mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony (56) hat, bringt Ben drei Kinder aus seiner Ehe mit Jennifer Garner (52) mit. Sowohl J.Lo als auch Ben sind bekannt dafür, dass sie großen Wert auf die Verbindung zu ihren Kindern legen und das beweisen sie auch weiterhin.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2024

MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihrem gemeinsamen Sohn Samuel

