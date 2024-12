Schauspielerin Hannelore Hoger mit 82 Jahren gestorben

Es gibt traurige Nachrichten aus der Schauspielwelt: Hannelore Hoger (82) ist kurz vor Weihnachten verstorben. Der Tod der Schauspiellegende wurde am 21. Dezember von ihrem Manager bestätigt. Hannelore ist 82 Jahre alt geworden. Sie starb an einer Erkrankung. Hannelore war vor allem für ihre ikonische Rolle als Kommissarin Bella Block in der gleichnamigen Sendung bekannt. Von 1994 bis 2018 flackerte die beliebte Krimi-Serie über die Bildschirme.

Nach 25 Jahren verkündete die Schauspielikone das Ende der Serie. "Ich bin relativ unsentimental. Die Entscheidung war richtig. Der Sender wollte noch weitermachen. Aber 25 Jahre sind eine sehr lange Zeit und ich kann nicht immer die gleiche Rolle spielen", erklärte Hannelore damals im Gespräch mit Bild. 2021 war sie dann in dem ZDF-Krimi "Nord Nord Mord – Sievers und der schönste Tag" zu sehen.

Hannelores Theaterkarriere begann in den 1960er-Jahren in Ulm. Später führte sie sogar selbst Theaterregie. Ihr Fernsehdebüt machte die Kultdarstellerin in "Tag für Tag" von 1965. Die Hamburgerin spielte daraufhin in vielen weiteren Projekten mit, darunter "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" von 1975 und "Nichts für Feiglinge" von 2014. Hannelore drehte auch besonders gerne mit ihrer Tochter Nina Hoger (63). Das letzte gemeinsame Projekt von Mutter und Tochter war der Film "Zurück ans Meer" von 2019.

Getty Images Hannelore Hoger, deutsche Schauspielerin

Getty Images Hannelore Hoger bei der Premiere des Films "Zulu" in Hamburg, 2014

