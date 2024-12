Vom Theater zum TV: So machte Hannelore Hoger (†82) Karriere

Deutschland trauert um Hannelore Hoger (82) – die Schauspielerin ist kurz vor Weihnachten im Alter von 82 Jahren gestorben. Vielen wird die TV-Bekanntheit als Kommissarin Bella Block in der gleichnamigen ZDF-Serie in Erinnerung bleiben – diese erfolgreiche Rolle verkörperte sie rund 25 Jahre. Ihre Karriere begann jedoch nicht vor der Kamera, sondern am Theater. Im Alter von sechs Jahren stand sie erstmals auf der Bühne des Ohnsorg-Theaters in Hamburg, wo ihr Vater Inspizient war.

Dort wirkte sie an einigen Projekten mit und bekam mit 14 Jahren ihre erste wichtigere Rolle. Für Hannelore stand schnell fest: Sie wird Schauspielerin. Gesagt, getan – im Jahr 1958 startete sie ihre Schauspielausbildung und verbuchte ihr erstes Engagement drei Jahre später am Ulmer Theater. In den 70er- und 80er-Jahren war sie auf zahlreichen Theaterbühnen in ganz Deutschland zu sehen und wurde zu einer der gefragtesten Darstellerinnen. In dieser Zeit brillierte sie darüber hinaus in vielen Kino- sowie Fernsehfilmen und Serien.

Nach Rollen im Tatort und bei "Der Alte" wurde Hannelore selbst zur Kommissarin in "Bella Block". 25 Jahre lang löste sie Fälle vor der Kamera, bis sie sich 2018 schließlich von ihrer Rolle verabschiedete. "Es war eine schöne Zeit und ich verdanke Bella viel. Sie hat mir ermöglicht, dass ich Angebote auch mal absagen kann und ich mir ein kleines finanzielles Polster zugelegt habe", resümierte die Schauspielerin damals in einem Interview mit Bild. Danach war Hannelore noch in zwei Filmen und einem Krimi zu sehen, zog sich aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Am 21. Dezember starb sie nach einer langen, schweren Krankheit. Sie hinterlässt ihre Tochter Nina (63).

Getty Images Hannelore Hoger, Schauspielerin

Getty Images Hannelore Hoger mit Tochter Nina bei Goldener Kamera Verleihung, 2006

