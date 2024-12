Tochter Nina war wichtigster Mensch für Hannelore Hoger (†)

Hannelore Hoger (82) ist tot. Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie "Bella Block", starb am 21. Dezember in ihrer Heimatstadt Hamburg. Ihr Manager Wolfgang Werner bestätigte die traurige Nachricht im Namen von Hogers Tochter Nina Ecker (63). Nina, die 1961 zur Welt kam, galt zeitlebens als die wichtigste Bezugsperson der beliebten Darstellerin. Hannelore Hoger wurde 82 Jahre alt und hinterlässt eine beeindruckende Karriere sowie das Vermächtnis einer starken, unabhängigen Frau.

Die gebürtige Hamburgerin, die nie verheiratet war, hatte in den 1960er-Jahren ihren Durchbruch in Alexander Kluges Filmklassiker "Die Artisten unter der Zirkuskuppel: Ratlos". Später verband sie eine langjährige Beziehung mit dem Regisseur. 2017 wurde sie von Bild gefragt, ob sie sich auf ihren 75. Geburtstag freue und sie antwortete: "Ich veranstalte kein großes Fest, sondern feiere mit meiner Tochter Nina. Sie ist der wichtigste Mensch in meinem Leben." Trotz ihrer Beziehungen war Tochter Nina immer ihre Konstante im Leben. In Interviews betonte sie oft, wie stolz sie sei, nie von Männern abhängig gewesen zu sein: "Ich habe mein Geld verdient, war nie abhängig und hatte die Möglichkeit, zu gehen."

Privat genoss Hoger die Zurückgezogenheit und die Gesellschaft weniger, aber enger Freunde. Sie beschrieb sich selbst als zufrieden und meinte, sie könne gut allein sein. Allerdings gestand sie, dass es sie traurig machte, nie Großmutter geworden zu sein. In ihrer 2017 veröffentlichten Autobiografie "Ohne Liebe trauern die Sterne" schrieb sie offen über die Höhen und Tiefen ihres Lebens: "Ich war in meinem Leben nur mit wenigen Männern zusammen. Meistens wurde ich verlassen oder betrogen, weil sie eifersüchtig waren oder neidisch und wenn die Neue bereits in Sicht war. Männer sind feiger als Frauen. Dieser Satz ist zwar ein Gemeinplatz, aber Männer trennen sich meist nur, wenn die Nächste hinter der Ecke lauert." Für ihre Tochter Nina war sie nicht nur Mutter, sondern auch engste Vertraute – die wichtigste Liebe ihres Lebens.

Getty Images Hannelore Hoger bei der Premiere des Films "Zulu" in Hamburg, 2014

Getty Images Hannelore Hoger im Mai 2016 in Berlin

