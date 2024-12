Emotionaler Abschied: Tijen Onaran trauert um ihren Vater

Tijen Onaran, die als Unternehmerin, Autorin und frühere Jurorin bei der TV-Show Die Höhle der Löwen bekannt ist, hat ihren Vater verloren. Ertan Onaran, der früher als Architekt arbeitete, verstarb am vergangenen Sonntag im Alter von 85 Jahren an den Folgen eines grippalen Infekts. Kurz vor Weihnachten wurde er ins Krankenhaus eingeliefert und verbrachte dort eine Woche auf der Intensivstation, in der Tijen und ihre Familie ihm nicht von der Seite wichen. In einem emotionalen Abschiedsbrief auf Instagram schrieb Tijen: "Du bist und bleibst mein Held. Bis zum letzten Atemzug."

In ihrem Beitrag gewährte die Unternehmerin einen Einblick in die letzten Tage mit ihrem Vater, der trotz des Infekts und einer Demenzerkrankung stets von seinem unerschütterlichen Lebenswillen geprägt gewesen sei. Sie schreibt: "Wir hatten eine Woche. Eine Woche voller Lachen, Tränen, Erinnerungen an Deine Kindheit, an Momente, die Dein Leben geprägt haben. Dein Geist war durch den körperlichen Infekt stark angegriffen – die Demenz bekam einen Schub, der Dich in eine andere Welt katapultiert hat, zu der niemand mehr vordringen konnte. Erst hast Du gekämpft und dann ging gar nichts mehr." Emotional schließt sie mit den Worten: "Der Moment, wenn der Atem eines geliebten Menschen stockt und die Hand sich von der eigenen langsam löst: Ich werde es nie vergessen."

Tijen Onaran steht für Unternehmertum, Diversität und starke Visionen – Eigenschaften, die sie offenbar von ihrem Vater geerbt hat, wie ihre Worte verraten. Ihr inniges Verhältnis zu ihm, geprägt von tiefem Respekt und gegenseitigem Verständnis, hinterließ bei ihren Fans und Followern einen bleibenden Eindruck. In Interviews erzählte Tijen in der Vergangenheit immer wieder von seiner inspirierenden Art und seinem Einfluss auf ihren Lebensweg. Nun musste sie Abschied nehmen und beschreibt in ihrem Instagram-Post ihren Schmerz: "Mein Herz weint und ist gebrochen. Die Liebe bleibt."

Instagram / Tijen Onaran Schwarz-Weiß-Foto von Tijen Onarans Vater Ertan

Instagram / Tijen Onaran Tijen Onaran und ihr Papa Ertan

