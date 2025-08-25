Gegen diesen Gegner boxt Chris Broy bei "The Ultimate Hype"

Chris Broy (36) steigt schon bald in den Ring! Am 4. Oktober wird der Social-Media-Star bei dem Event "The Ultimate Hype" sein Können im Boxen unter Beweis stellen. Nun ist auch endlich bekannt, auf wen der Realitystar treffen wird: Sein Gegner ist kein Geringerer als Promi-Büßen-Sieger Steff Jerkel (55). Das verkündet die offizielle Instagram-Seite des Box-Events.

Zuvor gab es intensive Spekulationen über mögliche Gegner für Chris. Besonders der Name Diogo Sangre (30) wurde dabei oft genannt. Doch er wird sich mit einem anderen Kontrahenten messen müssen: Er tritt gegen Willi Whey (30) an, wie die Veranstalter vor wenigen Tagen bekannt gaben.

Auch an anderer Stelle verspricht "The Ultimate Hype" ein Spektakel. Fans hatten bereits begeistert auf die Ankündigung eines Wrestling-Kampfes zwischen Cosimo Citiolo (44) und Ehrenmannrius (25) reagiert. Die beiden kämpfen im Superschwergewicht und gaben in einem Vorab-Video einen Vorgeschmack auf ihre Power und Technik. Die Show, die in Oberhausen stattfindet, scheint damit mehr als nur ein sportliches Ereignis zu werden – sie zeichnet sich durch den einzigartigen Mix aus Prominenz und spektakulärer Unterhaltung aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / chris_broy Chris Broy, Reality-TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Krick, Jens / ActionPress Stephan Jerkel beim Promiboxen, September 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / patrox Ehrenmannrius, Influencer

Anzeige