Erster Todestag: Christoph Daums Frau teilt Erinnerungen

Am ersten Todestag von Christoph Daum (†70) hat seine Frau Angelica Camm-Daum auf Social Media bewegende Erinnerungen an die gemeinsame Zeit geteilt. Der ehemalige Fußballtrainer war in der Nacht vom 24. auf den 25. August 2024 im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer Lungenkrebserkrankung verstorben. Auf den Bildern, die RTL vorliegen, ist Christoph nicht nur als erfolgreiche Trainerlegende, sondern vor allem als liebevoller Familienmensch zu sehen. Gemeinsam mit Angelica lacht er auf mehreren Schnappschüssen herzlich in die Kamera.

Zu den Paarfotos veröffentlichte Angelica auch ein Foto einer emotionalen Liebesbotschaft. Auf einer Karte steht in Handschrift geschrieben: "Sollte ich dir heute noch nicht gesagt haben, wie sehr ich dich liebe und mich nach dir sehne – so habe ich einen unverzeihlichen Fehler gemacht." Ein gezeichnetes Herz mit den Initialen "AD und CD" komplettiert die Botschaft. Mit der Veröffentlichung dieser intimen Momente gibt Angelica einen Einblick in die tiefe Zuneigung, die sie und Christoph über zwei Jahrzehnte hinweg verband.

Christoph und Angelica lernten sich in den 1990er-Jahren kennen, als sie als Musical-Sängerin auf der Bühne stand und er als Fußballtrainer große Erfolge feierte. Aus der Bekanntschaft entwickelte sich eine Beziehung, die 2007 in einer außergewöhnlichen Hochzeit im Mittelkreis des Kölner Rhein-Energie-Stadions gipfelte. Gemeinsam bekamen sie zwei Kinder: Sohn Jean-Paul und Tochter Cara-Julie. Christoph brachte zudem zwei Kinder aus seiner ersten Ehe mit seiner Ex-Frau Ursula in die Familie ein – Sohn Marcel und Tochter Nathalie.

Getty Images Fußballtrainer Christoph Daum und Sängerin Angelica Camm-Daum

Getty Images Christoph Daum im Oktober 2024

