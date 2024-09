Investorin Tijen Onaran verlässt bald "Die Höhle der Löwen"

Tijen Onaran ist seit 2023 als Investorin bei Die Höhle der Löwen zu sehen. Nun hat sie jedoch ihren Abschied aus der beliebten Gründershow angekündigt. Die Unternehmerin und Autorin, die besonders für ihr Engagement in den Bereichen Digitalisierung und Förderung der Sichtbarkeit von Frauen in der Wirtschaft bekannt ist, plant, sich künftig neuen Projekten zu widmen. Trotz ihres bevorstehenden Ausstiegs wird Tijen noch in der aktuellen Herbststaffel und in der Frühjahrssaison 2025 zu sehen sein, bevor sie endgültig den Rückzug aus der Sendung antritt.

Der Schritt, "Die Höhle der Löwen" zu verlassen, begründet Tijen mit ihrer verstärkten Ausrichtung in Richtung Politik und Wirtschaft. "'Die Höhle der Löwen' ist eine tolle Unterhaltungssendung mit engagierten Gründerinnen und Gründern, die unser Land voranbringen. Mein Fokus liegt allerdings mehr und mehr in der Rolle der Impulsgeberin für Politik und Wirtschaft – deshalb habe ich meinen eigenen Talk gestartet und werde mich 2025 hier stärker einbringen", erklärte sie gegenüber Bild. Bereits am 17. September startete sie ihren Video-Podcast "MUT – Der Deutschland-Talk mit Tijen Onaran", in dem sie mit namhaften Persönlichkeiten über aktuelle Themen diskutiert. Der Sender VOX bedauert ihre Entscheidung und dankte ihr für die vergangenen Staffeln.

Tijen wurde 1985 in Karlsruhe geboren und hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als Unternehmerin, Autorin und Moderatorin gemacht. Mit der Gründung von Global Digital Women, einem internationalen Unternehmen zur Förderung von Frauen in der Digitalwirtschaft, und der Diversity-Beratung ACI setzte sie sich leidenschaftlich für mehr Diversität und Gleichberechtigung ein. Ihr Engagement wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, und sie gilt als eine der einflussreichsten Stimmen zu den Themen Diversität und Digitalisierung in Deutschland. Der Ausstieg aus der TV-Show ermöglicht es Tijen, sich voll und ganz auf ihre Mission zu konzentrieren und ihre Vision von einer vielfältigeren und gerechteren Wirtschaft aktiv voranzutreiben.

Instagram / tijen.onaran Tijen Onaran, Unternehmerin und Investorin

RTL / Boris Breuer Investoren der 16. Staffel von "Die Höhle der Löwen"

