Diese "Squid Game"-Darsteller sind berühmte K-Pop-Stars

Die mit Spannung erwartete zweite Staffel der südkoreanischen Hit-Serie Squid Game ist endlich auf Netflix gestartet. Neben Hauptdarsteller Lee Jung-jae (52), der erneut die Rolle des Seong Gi-hun übernimmt, bietet die neue Staffel ein stark erweitertes Ensemble. Zu den Neuzugängen zählen unter anderem drei bekannte K-Pop-Stars, deren Rollen bei Fans und Kritikern bereits viel Aufmerksamkeit erregen. Jo Yu-ri, ehemaliges Mitglied der Band IZ*ONE, spielt Kim Jun-hee, eine junge Frau, die nach einem Verrat gezwungen wird, am tödlichen Spiel teilzunehmen. Mit dabei sind außerdem Im Si-wan, ein Ex-Mitglied der Boyband ZE:A, und Choi Seung-hyun alias T.O.P von BIGBANG, der einen rappenden Anführer der jüngeren Spieler spielt.

Jo ist keine Unbekannte im koreanischen Entertainment. Sie wurde durch die Reality-Show "Produce 48" bekannt, wo sie sich einen Platz in der erfolgreichen Girlgroup IZ*ONE sichern konnte. Nach deren Auflösung im Jahr 2021 startete sie eine Solokarriere und veröffentlichte Hits wie "Glassy" und "Taxi". Für ihre Rolle in "Squid Game" nahm sie an einem mehrmonatigen Castingprozess teil, den sie gegenüber Teen Vogue als äußerst herausfordernd beschrieb. Im hingegen war bereits als Schauspieler etabliert, nachdem seine Boyband ZE:A den großen Durchbruch verfehlte. Seine Karriere in K-Dramas und Filmen brachte ihm internationalen Ruhm ein, und nun verkörpert er in der Serie einen ruinierten Krypto-Influencer. T.O.P ist vielleicht der größte Star unter den K-Pop-Neuzugängen. Als Mitglied der weltweit gefeierten Band BIGBANG und dank seiner eigenen Schauspielerfolge ist er ein Veteran im Rampenlicht.

Hinter diesen drei Persönlichkeiten verbergen sich bewegte Karrieren und Geschichten. Jo musste sich in der erbarmungslosen K-Pop-Welt gegen unzählige Konkurrentinnen durchsetzen, bevor sie im Schauspiel ihre nächste Herausforderung annahm. Im zeigte, dass Erfolg auch abseits seiner Musikgruppe möglich war, und machte sich als Charakterdarsteller einen Namen. T.O.P hingegen gehört zwar noch immer zur Legende einer der erfolgreichsten K-Pop-Bands aller Zeiten, doch die glänzende Geschichte von BIGBANG wurde durch Skandale überschattet. Fans sind gespannt, wie sich die drei in der düsteren Welt von "Squid Game" behaupten – und ob sie damit auch den Sprung in neue Karrierehöhen schaffen.

Getty Images Yim Si-wan und Jo Yu-ri auf der "Squid Game 2"-Premiere in Los Angeles, 2024

Getty Images T.O.P, südkoreanischer Rapper und "Squid Game"-Darsteller

