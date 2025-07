Entdeckt? "Squid Game"-Schöpfer taucht im Serienfinale auf

Die dritte und finale Staffel von Squid Game hält für aufmerksame Zuschauer so manche Überraschung bereit. Ein Highlight, das vielen entgangen sein könnte, ist ein versteckter Gastauftritt in der letzten Episode. Niemand Geringeres als Hwang Dong-hyuk, der Schöpfer der Hit-Serie, ist nämlich kurz zu sehen. Bei Minute 31 taucht er im Hintergrund einer Szene auf, in der No-eul (Park Gyu-young) und Park Gyeong-seok (Lee Jin-wook) aufeinandertreffen. Mit Hut und als Karikaturist am Stand verkleidet, ist Hwang kaum wiederzuerkennen – ein Detail, das erst durch ein offizielles Netflix-Foto bestätigt wurde.

Das ist jedoch nicht der erste Gastauftritt von Hwang Dong-hyuk in einem "Squid Game"-Projekt. Bereits in der Realityshow "Squid Game: The Challenge", deren zweite Staffel derzeit vorbereitet wird, trat der kreative Kopf der Serie verdeckt auf. In der ersten Staffel dieser Show war Hwang als maskierte Wache zu sehen – ein Detail, das den Fans erst im Nachhinein bekannt gegeben wurde. Es scheint, dass der Serienschöpfer ein Faible dafür hat, sich und seine Kreativität auch abseits des Drehbuchs in Szene zu setzen.

Die finale Staffel von "Squid Game" wurde mit nur sechs Episoden abgeschlossen, da die Geschichte der zweiten und dritten Staffel ursprünglich als eine Einheit gedacht war. Um die Handlung nicht zu überladen, wurde jedoch entschieden, die Erzählung in zwei Staffeln aufzuteilen. Hwang ist nicht nur als Regisseur, sondern auch als Autor und Produzent der Serie tätig – und hat damit erneut bewiesen, dass er großen Wert auf Qualität legt.

Netflix / No Ju-han Hwang Dong-hyuk und Lee Jin-uk, "Squid Game"-Stars

Netflix / No Ju-han Lee Jung-jae und Hwang Dong-hyuk hinter den "Squid Game"-Kulissen

Getty Images Hwang Dong-hyuk, Juni 2025

