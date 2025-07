"Squid Game"-Stars Teil der "All of Us Are Dead"-Fortsetzung

Die Zombie-Serie "All of Us Are Dead" meldet sich nach einer dreijährigen Pause mit einer zweiten Staffel zurück. Netflix hat den offiziellen Produktionsstart bekanntgegeben und einen Video-Teaser präsentiert, der nicht nur die Rückkehr von bekannten Figuren wie Park Ji-hu, Yoon Chan-young und Cho Yi-hyun verspricht, sondern auch neue Gesichter zeigt. Besonders aufregend: Kim Si-eun und Roh Jae-won, die in der international gefeierten Netflix-Serie Squid Game mitgewirkt haben, stoßen zur Besetzung hinzu. Die Fortsetzung wird sich von der fiktiven Stadt Hyosan in die südkoreanische Hauptstadt Seoul verlagern, wo Protagonistin Nam On-jo (gespielt von Park Ji-hu) nun als Universitätsstudentin erneut mit einem tödlichen Virus-Ausbruch konfrontiert wird.

Die zweite Staffel der Serie knüpft direkt an die Ereignisse der ersten an und zeigt, wie Nam und andere Überlebende ihre traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten versuchen. Während einige bekannte Charaktere wie Lee Cheong-san (Yoon Chan-young) und Choi Nam-ra (Cho Yi-hyun) ihre Rollen wieder aufnehmen, bringt das neue Szenario wichtige Neuzugänge ins Spiel. Mit den College-Studierenden Yong Ma-ru, So Ju-ran und Lee Jong-a, gespielt von Lee Min-jae, Kim Si-eun und Yoon Ga-i, wird eine dynamische neue Gruppe eingeführt, deren Überlebensstrategien für spannende Szenen sorgen dürften. Roh Jae-won übernimmt die Rolle von Han Du-seok, einem geheimnisvollen Geheimdienstmitarbeiter. Gemeinsam müssen sie die Bedrohung durch die Zombies bekämpfen, die sich diesmal in der Metropole Seoul ausbreiten.

Die erste Staffel von "All of Us Are Dead", basierend auf dem Webtoon von Joo Dong-geun, war ein Riesenerfolg und landete in über 90 Ländern in den Top 10 von Netflix. Fans schätzten dabei nicht nur die spannende Handlung, sondern auch den emotionalen Tiefgang der Figuren, die im Angesicht der Zombie-Apokalypse erwachsen werden mussten. Der große Erfolg führte dazu, dass sich Netflix für eine Fortsetzung entschied, welche erneut unter der Leitung von Lee JQ und Kim Nam-su entstehen wird. Obwohl das Erscheinungsdatum noch nicht feststeht, rechnen viele mit einer Veröffentlichung im Jahr 2026. Im Gegensatz dazu ist die Veröffentlichung der dritten Staffel "Squid Game" erst ein paar Wochen her – auch diese brach sämtliche Streaming-Rekorde.

Instagram / k.a_innsoo Dreharbeiten zu "All of Us Are Dead" Staffel eins

Getty Images Kim Si-eun bei den Blue Dragon Film Awards 2023 in Seoul

Getty Images Roh Jae-won bei der Premiere von "Squid Game" Staffel drei in Seoul