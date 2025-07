True-Crime-Doku stößt "Squid Game" vom Netflix-Charts-Thron

Die südkoreanische Erfolgsserie Squid Game musste nun binnen kurzer Zeit zwei herbe Rückschläge verkraften. Nachdem die Serie bei den Nominierungen für die 77. Emmy-Verleihung leer ausgegangen war, wurde sie nun auch von der Spitze der Netflix-Charts verdrängt, wie watson berichtet. Den ersten Platz nimmt jetzt die neue True-Crime-Dokumentation "Amy Bradley ist spurlos verschwunden" ein, die am 16. Juli auf der Plattform veröffentlicht wurde. Trotz des Hypes um die letzte Staffel von "Squid Game", die seit dem 27. Juni gestreamt werden kann, zog die tragische Geschichte um das mysteriöse Verschwinden von Amy mehr Zuschauer an.

Die Dokumentation erzählt den Cold Case der damals 23-jährigen Amy, die 1998 spurlos von einem Kreuzfahrtschiff verschwand. Während die Suche nach ihr in Curaçao ergebnislos blieb und der Fall bis heute nicht geklärt ist, gibt die Familie der Verschwundenen die Hoffnung auf Aufklärung nicht auf. In drei Episoden beleuchtet die Serie die schicksalhafte Nacht und die Jahre danach, was Zuschauer weltweit in ihren Bann zieht. Mit einer Laufzeit von unter 50 Minuten pro Episode wird der Fall kompakt aufgearbeitet.

Die Entwicklung dürfte für die Macher von "Squid Game" besonders bitter sein, da die Serie als bisher größte Produktion von Netflix gilt und in ihrer ersten Staffel Zuschauerrekorde brach. Netflix-Chefin Bela Bajaria hatte gegenüber Variety geäußert, dass die Serie mehr Anerkennung verdient hätte. Mit weltweiter Popularität und insgesamt sechs Primetime Emmys in früheren Jahren wurde die Serie dennoch zum kulturellen Phänomen.

Netflix Lee Jung-jae, "Squid Game"-Darsteller

Getty Images Lee Jung-Jae, Park Gyu-young und Lee Byung-hun im Juni 2025 in London

Netflix / No Ju-han Szene aus der dritten "Squid Game"-Staffel

