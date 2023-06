Der Cast für die zweite Staffel von "Squid Game" steht!

So langsam, aber sicher nimmt es Gestalt an! 2021 war auf Netflix die erste Staffel von Squid Game erschienen. Die Thriller-Serie aus Südkorea ging steil durch die Decke und gilt als eines der erfolgreichsten Formate des Streaming-Giganten. Im Juni 2022 war schließlich bekannt geworden, dass es eine weitere Staffel geben wird. Die Dreharbeiten sollen demnächst beginnen. Jedoch sind nur noch wenige Schauspieler aus der ersten Ausgabe dabei – dafür sind einige neue Stars am Start!

Via Instagram präsentierte Netflix die restlichen Darsteller der zweiten Squid Game-Staffel mit einem offiziellen Bild – und sie sind allesamt Superstars in Südkorea. Da wäre zum einen T.O.P, er ist der einstige Rapper der K-Pop-Gruppe BigBang. Jo Yuri dürfte K-Pop-Fans ebenfalls als Sängerin ein Begriff sein. Park Gyuyoung ist beispielsweise aus dem K-Drama "It's Okay to Not be Okay" bekannt. Auch "Sweet Home"-Star Lee Jinwook ist Teil des Casts – ebenso wie die TV-Bekanntheiten Won Jian, Lee David, Roh Jaewon und Kang Aesim.

Die genauen Rollen der acht sind aktuell noch nicht bekannt. Doch zusammen mit den drei Hauptdarstellern nahmen sie bereits am ersten Skript-Lesen teil. Lee Jungjae und Wi Hajun wirkten bereits in der ersten Staffel mit. K-Drama-Liebling Yim Siwan ist ebenso als Neuling dabei und gehört zum Hauptcast.

Getty Images T.O.P, südkoreanischer Rapper und "Squid Game"-Darsteller

Instagram / joyuri_offcl Jo Yuri, südkoreanische Sängerin und "Squid Game"-Darstellerin

Instagram / lavieenbluu Park Gyuyoung, "Squid Game"-Star

Getty Images Yim Siwan, "Squid Game"-Star

Noh Juhan | Netflix Wi Hajun in "Squid Game"

