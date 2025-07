Kommt bald ein "Squid Game"-Universum mit vier Spin-offs?

Die kürzlich erschienene dritte Staffel von Squid Game auf Netflix markiert das Ende der Hauptserie, doch ein endgültiger Abschied von der düsteren Welt der tödlichen Spiele scheint noch nicht besiegelt. Während keine vierte Staffel geplant ist, sorgt die Möglichkeit von Spin-offs derzeit für Gesprächsstoff. Vor allem virale Beiträge auf Instagram über ein angebliches "Squid Game Cinematic Universe", das vier neue Spin-offs bis 2028 vorsehen soll, haben die Gerüchteküche angeheizt. Mit Titeln wie "Squid Game 1987" und "Squid Game USA" träumen Fans bereits von einem Franchise nach dem Vorbild von Marvel, auch wenn diese Berichte bisher nicht von Netflix bestätigt wurden.

In Wahrheit stammt die Idee eines solchen Universums von kreativen Fans und ist bislang nicht offiziell. Dennoch arbeitet Netflix tatsächlich an einer US-amerikanischen Version von "Squid Game", wie aus der finalen Szene von Staffel 3 hervorgeht. Serienschöpfer Hwang Dong-hyuk selbst ließ durchblicken, dass er weitere Geschichten aus dem "Squid Game"-Kosmos nicht ausschließe. Er nannte dabei unter anderem den Zeitraum zwischen Staffel 1 und 2 sowie die Charaktere des Frontmanns und des Rekrutierers als mögliche Ansatzpunkte für neue Erzählungen. Genaue Pläne oder Serientitel gibt es jedoch nicht, und Hwang erklärte in einem Interview mit Entertainment Weekly, dass er für sich die Geschichte mit Staffel 3 abgeschlossen habe, auch wenn er von Netflix weitere Projekte erwarte.

Die Idee eines "Squid Game"-Universums ist verlockend, insbesondere angesichts der gesellschaftskritischen Themen und der komplexen Charaktere, die Potenzial für neue Geschichten bieten. Fans wünschen sich Prequels oder Spin-offs, die die Ursprünge der Spiele oder die Perspektive der Wachen beleuchten, wie beispielsweise die Rolle von Soldat 11 in Staffel 2 andeutete. Hwang bezeichnete die Serie selbst als faszinierenden Ausgangspunkt für Erweiterungen und sieht die Begeisterung der Zuschauer als Bestätigung. Auch wenn ein Marvel-ähnliches Serienuniversum aktuell noch Zukunftsmusik bleibt, scheint "Squid Game" auch über das finale Kapitel hinaus seinen festen Platz im Netflix-Katalog zu behalten.

No Ju-han / Netflix Lee Jung-jae in Staffel zwei von "Squid Game"

Noh Ju-han / Netflix, © 2025 Netflix, Inc. Szene aus der dritten "Squid Game"-Staffel

Getty Images Hwang Dong-hyuk, Juni 2025