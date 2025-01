Fans wundern sich: Kim Virginia feiert Neujahr ohne Alkohol

Kim Virginia Hartung (29) heizte die Gerüchteküche mit einem neuen Beitrag mächtig an. Die Reality-TV-Bekanntheit teilte auf ihrem Instagram-Profil ein Video, in dem sie präsentierte, wie sie und ihr neuer Partner Nikola Glumac (28) den Jahreswechsel in Dubai feierten. Der Clip zeigte die Influencerin beim Öffnen einer Sektflasche, obwohl deren Inhalt nur der Tattooliebhaber trank. Kim blieb beim Orangensaft und erklärte ihre Entscheidung in der Bildunterschrift: "Für mich fühlt sich dieses Jahr irgendwie besonders an – es könnte viel Neues auf Nikola und mich zukommen. Ich habe jedenfalls beschlossen, auf Alkohol zu verzichten."

Doch es blieb nicht nur bei diesen geheimnisvollen Worten. Auch in ihrer Social-Media-Story deutete die 29-Jährige an, dass das Paar aus verschiedenen Gründen ziemlich ruhig in das neue Jahr startete. Mit "[...] ihr könnt es euch vielleicht denken", spielte sie auf mehr an. Die Fans ließen es sich nicht nehmen, sich über ihre Vermutungen in der Kommentarspalte auszutauschen. "Lasst mich raten... Die Pille danach hat nicht gewirkt und nun ist sie schwanger", spekulierte eine Followerin. Auch eine andere Unterstützerin deutete Kims Hinweise in diese Richtung und schrieb: "Na, da will uns jemand glauben lassen, sie sei schwanger." Weitere Personen beäugten die Social-Media-Posts ebenfalls misstrauisch und witterten eher eine Marketingstrategie. "So generiert man Reichweite", stellte jemand nüchtern fest.

Das Thema Schwangerschaft kam bei dem jungen Paar, das sich bei Promis unter Palmen lieben gelernt haben soll, in letzter Zeit öfter auf. Vor Kurzem berichtete die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin von einem Verhütungsunfall, nach dem sie die Pille danach zu sich nahm. Auch zuvor machten die beiden bereits viele Schlagzeilen. Erst Anfang Dezember bestätigten Kim und Nikola, dass sie sich daten, woraufhin der Temptation Island-Star wenige Tage später verkündete, zu seiner Liebsten nach Dubai zu ziehen. Kurz vor Weihnachten teilten die Turteltauben einen weiteren Beitrag, der ihren Fans viel Spielraum für Spekulation bot: Nikola ging vor Kim auf die Knie und steckte ihr einen Ring an den Finger. Trotz dieser aussagekräftigen Posts machen die Realitystars allerdings noch ein Geheimnis aus ihrem Beziehungsstand.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia, Realitystars

