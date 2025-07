An diesem Tag sind Kim und Nikola Glumac zusammengekommen

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) haben nach einem schweren Schicksalsschlag und einer harten Trennung wieder zueinandergefunden. In einem Q&A auf Instagram beantwortet Nikola nun Fragen zu ihrer Liebe. Ein Fan möchte von dem gebürtigen Serben wissen, seit wann die beiden – ungeachtet des kurzen Cuts – eigentlich schon zusammen sind. Zu Anfang hielten sie mit ihrer Liebe nämlich noch hinterm Berg und machten erst im Dezember peu à peu ihre Romanze öffentlich. Wie Nikola jetzt verrät, sind die beiden schon viel länger zusammen, als einige annehmen: Er nennt den 14. November 2024 als ihren offiziellen Beziehungsstart.

Tatsächlich kennen sich die beiden aber schon weitaus länger. Das erste Mal trafen sie bei Temptation Island im Jahr 2021 aufeinander – Kim war damals Verführerin, Nikola war mit seiner damaligen Frau Gloria Glumac (32) einer der Teilnehmer. Jahrelang verloren sie sich aus den Augen, bis sie sich bei Promis unter Palmen im vergangenen Jahr wiedersahen – und es offenbar mächtig funkte. Im Dezember 2024 machten sie ihre Romanze dann öffentlich. "Wir sind in der Kennenlernphase", verriet Kim in einem gemeinsamen Clip auf TikTok. Wenn man Nikolas Angabe Glauben schenkt, waren sie zu dem Zeitpunkt jedoch nicht erst in der Datingphase, sondern bereits ein Paar.

Obwohl Nikola und Kim noch nicht mal ein Jahr zusammen sind, haben die beiden Realitystars schon die höchsten Höhen und tiefsten Tiefen miteinander erlebt. Schon zu Beginn der Beziehung gab es von Nikolas Seite aus große Liebesbeweise an Kim: Erst wanderte er für seine Liebste nach Dubai aus, dann ließ er sich sogar ihren Namen ins Gesicht tätowieren. In diesem rasanten Tempo ging es dann auch weiter: Die beiden gingen auf Weltreise, verkündeten Kims Schwangerschaft und Nikola ging vor der 30-Jährigen auf die Knie. Im Juni dieses Jahres kam dann der Cut. Plötzlich löste Kim die Verlobung auf und wollte nichts mehr von Nikola wissen. Den traurigen Grund, der zur Trennung geführt hatte, enthüllte sie erst Tage später. Kim brachte die gemeinsame Tochter still zur Welt und fühlte sich bei diesem schweren Schicksalsschlag von Nikola im Stich gelassen. Nach mehreren Aussprachen raufte sich das Paar dann doch zusammen und wirkt seitdem gestärkter als je zuvor.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025