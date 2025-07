Lernt Kim Virginia bald Nikola Glumacs Familie kennen?

Eine On-Off-Beziehung, wie sie im Buche steht: Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) wagen nach ihrem Liebescomeback den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. Das Reality-TV-Paar zieht nicht nur zusammen in ein Haus in Dubai, sondern plant auch ein wichtiges Treffen, das bald bevorstehen könnte. Wie Nikola kürzlich in einer Instagram-Story verriet, ist seine Familie schon sehr gespannt darauf, Kim endlich persönlich kennenzulernen. "Meine Mama fragt mich ständig, wann kommt sie endlich", teilte der Influencer mit. Die Vorfreude in seinem familiären Umfeld sei groß, erklärte er weiter.

Noch ist unklar, wann genau Kim die Familie ihres Freundes treffen wird. Nikola ließ jedoch verlauten, dass der Besuch offenbar schon bald anstehen könnte. Bereits im Juni 2024 wanderte Kim nach Dubai aus und gab in Interviews an, aus Sicherheitsgründen und wegen Steuervorteilen dorthin gezogen zu sein. Später zog ihr Liebster nach, brach für die Unternehmerin alle Zelte in Deutschland ab. Die beiden haben in den letzten Wochen einiges durchgemacht, was sie als Paar aber nur noch enger zusammengeschweißt hat. Der stressige Start in ein neues Kapitel sowie ihr Horror-Umzug scheinen sie nicht davon abzuhalten, weitere wichtige Schritte zu planen – auch wenn sie zeitweise kaum miteinander sprechen konnten, ihre Verlobung auflösten und eine Stillgeburt erleiden mussten.

Liebescomebacks in der Reality-TV-Welt enden nicht immer mit Happy Ends, doch bei Nikola und Kim sieht es aktuell nicht danach aus. Ihre Entscheidung, eine gemeinsame Zukunft in Dubai aufzubauen, zeigt, wie ernst es den beiden ist. Schon in vorherigen Interviews ließen sie durchblicken, dass ihr Leben gerne mal dramatische Wendungen nimmt – das gehöre eben auch zu ihrer Karriere als TV-Persönlichkeiten. Doch mit Momenten wie diesen, in denen sich sogar Nikolas Familie so sehr über Kims Besuch freut, scheinen sie entgegen dem Hass und der Skepsis im Netz beweisen zu wollen, dass hinter ihrer Beziehung mehr steckt als nur eine Show für die Kameras.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung