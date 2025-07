Nach Liebescomeback: So glücklich sind Nikola & Kim Virginia

Nach einer intensiven Krise und einer vorübergehenden Trennung sind Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30) wieder ein Paar – und dieses Mal scheinen sie glücklicher denn je. In einer Fragerunde auf Instagram sprach Nikola jetzt ganz offen über die wiederentfachte Beziehung zu der Reality-TV-Darstellerin. Auf die Frage eines Fans, ob sie beide wirklich so glücklich seien, antwortete Nikola: "Das sagen wir uns ständig. Kim sagt oft zu mir: 'Schatz, ich bin so happy, dass wir uns haben.' Und ich sage dasselbe zu ihr." Trotz der Schwierigkeiten, die das Paar durchleben musste, betont Nikola, dass diese sie nur noch enger zusammengeschweißt haben.

Der ehemalige Reality-TV-Star wies ebenfalls darauf hin, wie dankbar er für die neu gewonnene Nähe zu Kim ist. Nach ihrer Trennung und der Auflösung der Verlobung waren die beiden zwischenzeitlich getrennte Wege gegangen, doch die Liebe zueinander brachte sie wieder zusammen. Nikola erklärte, dass vor allem ihre gemeinsame Stärke entscheidend für die Versöhnung gewesen sei. "Wir lieben uns jetzt noch mehr, weil wir wissen, was wir aneinander haben", betonte er. Sein Instagram-Statement spiegelt die Harmonie wider, die zwischen den beiden wiederhergestellt scheint.

Es ist nicht das erste Mal, dass Nikola und Kim mit ihren Höhen und Tiefen Aufmerksamkeit erregen. Die Entscheidung, die Verlobung aufzulösen, hatte Kim damals mit gebrochenem Vertrauen und großen Zweifeln begründet. Doch ein erneuter Heiratsantrag könnte nach der Versöhnung eine Frage der Zeit sein. Kim selbst hatte zuletzt durchblicken lassen, dass sie inzwischen anders über eine gemeinsame Zukunft denkt. Ein Neuanfang, sowohl auf emotionaler als auch auf persönlicher Ebene, scheint das Paar stärker gemacht zu haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Juli 2025