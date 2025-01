Seltener Anblick: Mick Schumacher kuschelt mit seiner Laila

Passend zum Neujahr postet Mick Schumacher (25) einen ganz besonderen Schnappschuss im Netz. Auf Instagram zeigt sich der Sohn von Michael Schumacher (55) Seite an Seite mit seiner Freundin Laila Hasanovic – die zwei Turteltauben sitzen auf einem Sofa und kuscheln sich zärtlich aneinander. Während er fröhlich in die Kamera strahlt, hat seine Laila nur Augen für den Rennfahrer-Spross. "Ein frohes neues Jahr, möge 2025 euch alles bringen, was ihr euch wünscht", schreibt Mick zu dem süßen Pärchenfoto.

Seit einiger Zeit kursieren Verlobungsgerüchte um das junge Paar, das vermutlich seit 2023 zusammen ist. Im vergangenen Sommer veröffentlichte Laila ein Foto in ihrer Instagram-Story, das einen verdächtigen Ring zeigte – stolz hielt sie den diamantenbesetzten Klunker in die Kamera. Die darauffolgende Story zeigte ein Schwarz-Weiß-Foto des Paares, versehen mit einem roten Herzen. Ob Mick und Laila also bereits ein gemeinsames Leben planen, bleibt abzuwarten.

Das Jahr 2024 war für Mick durch viel Auf und Ab geprägt. Immer wieder stand seine Karriere in der Formel 1 auf der Kippe. Zunächst hatte er für 2025 auf ein Cockpit im Team Sauber Motorsport gehofft, dies aber nicht bekommen. Dann wurde bekannt, dass er auch seine Rolle als Reservefahrer für Mercedes nicht weiterführen würde. Über Weihnachten kam dann ein neuer Hoffnungsschimmer auf: Das künftige Formel-1-Team Cadillac bekundete öffentlich Interesse, den Sohn der Rennsportlegende möglicherweise als Fahrer zu verpflichten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mick Schumacher und Laila Hasanovic

Anzeige Anzeige

Getty Images Mick Schumacher, Sohn von Ex-Formel-1-Rennfahrer Michael Schumacher

Anzeige Anzeige

Anzeige