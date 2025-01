Das sind die Kandidaten der zweiten Staffel "Stranger Sins"

Ab dem 8. Januar geht die erotische Reality-Show "Stranger Sins" auf RTL+ in die nächste Runde. In der zweiten Staffel wagen sich sieben neue Paare an das Experiment, ihre intimsten Wünsche und Fantasien offen zu erkunden – begleitet von Sex-Coachin Lea Holzfurtner, Erotik-Expertin Dominique Insomnia und Tantracoach Eric Osterlund. RTL hat nun die Kandidaten vorgestellt. Mit dabei sind unter anderem das Webcam-Girl Cora und ihr Partner René, deren Vorliebe für Fetischpartys neue Impulse bekommen soll, oder das Ehepaar Tim und Micha, das seine monogame "Plus"-Beziehung vertiefen möchte. Auch bekannte Gesichter wie Reality-Sternchen Kate Merlan (37) und ihr Noch-Ehemann Jakub Merlan-Jarecki (29) sehen die Show als Gelegenheit, ihrer turbulenten Beziehung wieder neues Leben einzuhauchen.

Kate und Jakub sind nicht die einzigen bekannten Gesichter, die sich in das Abenteuer stürzen. Auch die Temptation Island-Stars Justyna Pralina und Adrian Loevenich, die mittlerweile getrennte Wege gehen, wollen in der Sendung neue Dynamiken in ihrer Beziehung ausprobieren, da Justyna ihren dominanten Partner manchmal als zu grob empfindet. Ebenfalls brisant wird es bei William, der als Pornodarsteller eine Performance-Mentalität entwickelt hat und sich im Privatleben nur schwer fallen lassen kann, während seine Partnerin Daria mehr Nähe wünscht. Andere, wie Taro und Nila, suchen nach einem ausgeglicheneren Vorspiel und auch Natalia und Jiorgos wollen ihre einst leidenschaftliche Beziehung wieder aufleben lassen, nachdem diese zuletzt durch Unsicherheiten und Alltagsstress belastet wurde.

Hinter "Stranger Sins" steckt ein Konzept, das Paare darin unterstützt, eingefahrene Muster zu durchbrechen und ihre gemeinsame Sexualität aus einem neuen, ungezwungenen Blickwinkel zu betrachten. Expertinnen und Experten stehen den Teilnehmern dabei zur Seite, um Herausforderungen zu meistern und Hemmungen zu überwinden. Für einige Paare, wie Kate und Jakub, ist das Experiment mehr als nur ein Aufbruch – es könnte die letzte Chance für ihre Liebe sein. Während die Show intime Einblicke gewährt, ermöglicht sie den Zuschauern auch einen besonderen Blick auf die vielseitigen Dynamiken und individuellen Geschichten der Teilnehmer.

Instagram / justynapralina Justyna Pralina und Adrian Loevenich, Reality-Sternchen

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Jarecki

